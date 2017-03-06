"Сент-Луїс" перервав серію з п'яти поразок в НХЛ

У ніч на понеділок в Національній хокейній лізі були зіграні сім матчів, в центральному з яких "Сент-Луїс Блюз" обіграв "Колорадо Евеланш" і перервав серію з п'яти поразок поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Блюзмени" виграли гостьовий матч з рахунком 3:0.

"Сент-Луїс" повернувся в зону плей-офф, обійшовши "Лос-Анджелес". Головним героєм зустрічі став голкіпер Джейк Аллен, який відбив всі 27 кидків. Це його третій шатаут в сезоні і 14-й у кар'єрі.

За три хвилини до кінця третього періоду шайба потрапила Аллену в горло і йому була потрібна допомога. "Я не міг дихати, - розповів він. - У мене перехопило подих. Горло досі сильно болить, навіть розмовляти важко".

Голами за "Блюз" відзначилися Пол Штясни, Кайл Бродзяк і Патрік Берглунд.

Калгарі — Нью-Йорк Айлендерс 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 14:56 Фролік — 14 (Хемілтон, Бэклунд) — 1:0, 16:28 Броуді — 6 (Чіассон, Стейджан) — 2:0, 17:10 Ферланд — 13 (Монахен) — 3:0, 19:36 Монахен — 21 (Гудро, Хемілтон) — 4:0, 28:30 Таварес — 24 (Бейлі, Мейфілд) — 4:1, 46:58 Верстиг — 12 (Беннетт, Бартковського) — 5:1, 51:32 Чимера — 16 (Ледді, Прінс) — 5:2

Воротарі: Елліотт — Грайсс (Берубе)

Піттсбург — Баффало 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)

Шайби: 06:19 о'райллі — 16 (Джионта, Кейн) — 0:1, 14:53 Джионта — 14 (Моулсон — більш) — 0:2, 18:07 Айхель — 16 (Фоліньо, Райнхарт) — 0:3, 27:45 Шультц — 11 (Кессел, Малкін) — 1:3, 33:42 Малкін — 29 (Шультц, Хорнквист — більш) — 2:3, 56:14 Гинтцель — 8 (Ширина, Боніно) — 3:3, 57:04 Ширина — 18 (Шультц, Дюмолин) — 4:3

Воротарі: Мюррей (Флері) — Нілссон

Нью-Джерсі — Коламбус 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 22:45 Дженнер — 13 (Аткінсон, Дубінські) — 0:1, 25:35 Бьоркстранд — 3 (Ганьє, Савар) — 0:2, 48:56 Ганьє — 16 (Бьоркстранд, Хартнелл) — 0:3

Воротарі: Шнайдер — Бобровський

Міннесота — Сан-Хосе 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 11:06 Парізе — 15 (Поминвилль, Сутер — більш) — 1:0, 15:24 Стаал — 18 (Гребля) — 2:0, 18:26 Карлссон — 9 (Хейлі, Брон) — 2:1, 58:11 Стаал — 19 (Ханзал) — 3:1

Воротарі: Дубник — Джонс

Колорадо — Сент-Луїс 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 03:56 Счастны — 17 (Швартц, Пьєтранджело — більш) — 0:1, 05:33 Бродзяк — 8 (Рівс) — 0:2, 30:11 Берглунд — 18 (Парейко — більш) — 0:3

Воротарі: Сміт — Аллен

Анахайм — Ванкувер 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 14:09 Хорват — 20 (Хаттон, Бьега) — 0:1, 06:35 Гранлунд— 17 — 0:2, 46:12 Ітт — 23 (Гетцлаф, Биекса) — 1:2

Воротарі: Берньє — Бахман

Аризона — Кароліна 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 23:23 Холланд — 3 (Дюклер, Шенн) — 1:0, 24:46 Теравайнен — 12 (Слэвин, Раск) — 1:1, 56:03 Райан — 10 (Скіннер) — 1:2

Воротарі: Сміт — Лак

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе Шаркс 64 83

2 Едмонтон Ойлерс 65 78

3 Калгарі Флеймз 66 76

4 Анахайм Дакс 65 76

5 Лос-Анджелес Кінгз 65 68

6 Ванкувер Кенакс 65 63

7 Арізона Койотіс 65 53

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота Уайлд 63 90

2 Чикаго Блэкхокс 65 89

3 Нешвілл Предаторс 65 73

4 Сент-Луїс Блюз 64 69

5 Вінніпег Джетс 66 66

6 Даллас Старс 65 62

7 Колорадо Эвэланш 64 37

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль Канадієнз 66 82

2 Оттава Сенаторс 63 76

3 Бостон Брюїнз 65 74

4 Торонто Мейпл Лівс 64 70

5 Флорида Пэнтерс 64 69

6 Тампа Бей Лайтнінг 64 68

7 Баффало Сейбрс 66 66

8 Детройт Ред Уінгз 63 61

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон Кепіталз 64 95

2 Коламбус Блу Джекетс 64 88

3 Піттсбург Пінгвінз 64 88

4 Нью-Йорк Рейнджерс 65 84

5 Нью-Йорк Айлендерс 64 71

6 Філадельфія Флайерс 64 68

7 Нью-Джерсі Девілз 65 62

8 Кароліна Харрікейнз 62 62