"Вашингтон" здобув 14-ту домашню перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися десять матчів, в центральному з яких лідер регулярного чемпіонату "Вашингтон Кепіталз" обіграв "Нью-Джерсі Девілз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0.

"Вашингтон" встановив клубний рекорд за кількістю домашніх перемог поспіль.

Єдиний гол в середині третього періоду забив Якуб Врана, який добив шайбу у ворота в більшості після кидка Євгена Кузнєцова. Брэйдену Холтбі вистачило всього 15 сейвів, щоб у восьмий раз в сезоні відіграти на нуль. Втім, "Вашингтон" теж кинув по воротах Кору Шнайдера лише трохи більше - 19 разів. "Нью-Джерсі" програв в п'ятий раз поспіль і вже можна констатувати, що вибув з боротьби за плей-офф. Захисник "Кепіталз" Кевін Шаттенкірк дебютував перед домашньою публікою, зігравши 21 хвилину і наніс один кидок по воротах.

Вашингтон — Нью-Джерсі 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 47:21 Врана — 2 (Кузнєцов, Карлсон — більш) — 1:0

Воротарі: Холтбі — Шнайдер

Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 45:10 Бучневич — 7 (Холден, Неш) — 0:1, 49:35 Ліндберг — 5 (Пампел, Шей) — 0:2, 52:56 Маршан — 29 (Пастрнак, Міллер) — 1:2

Воротарі: Раск — Лундквіст

Філадельфія — Флорида 2:1 (по буллітам) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 31:34 Экблад — 9 (менше і менше) — 0:1, 50:38 Філппула — 8 (Шенн, Ворачек) — 1:1

Вирішальний булліт: Ворачек (третій раунд)

Воротарі: Мейсон — Люонго (Раймер)

Коламбус — Міннесота 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 44:32 Саад — 19 (Фоліньо) — 1:0

Воротарі: Бобровський — Дубник

Баффало — Арізона 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Шайби: 07:54 Пулккинен — 2 (Будинок, Дворак) — 0:1, 11:54 Фоліньо — 11 (о'райллі, Ристолайнен — менше і менше) — 1:1, 20:56 о'райллі — 14 (Айхель, Окпосо — більш) — 2:1, 22:05 Рідер — 14 (менше і менше) — 2:2, 31:08 Айхель — 15 (Райнхарт, Окпосо — більш) — 3:2, 48:20 Голігоскі — 3 (Екман-Ларссон, Рідер) — 3:3, 54:24 Кейн — 23 (О'райллі, Маккейб) — 4:3, 58:17 Фоліньо — 12 (Айхель, Фрэнсон) — 5:3, 59:56 Райнхарт — 15 — 6:3

Воротарі: Ленер — Сміт

Монреаль — Нешвілл 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Шайби: 18:25 Елліс — 11 (Саббен, Фішер — більш) — 0:1, 50:55 Галлахер — 7 (Гальченюк) — 1:1, 59:51 Байрон — 15 — 2:1

Воротарі: Прайс — Ринного

Оттава — Колорадо 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 08:39 Барроус — 10 (Хоффман, Сісі) — 1:0, 35:41 Барроус — 11 (Хоффман) — 2:0, 45:25 Бурк — 10 (Маккіннон, Беррі) — 2:1

Воротарі: Андерсон — Пікар

Даллас — Нью-Йорк Айлендерс 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Шайби: 09:29 Строум — 12 (Чимера) — 0:1, 19:52 Бенн — 22 (Сегін, Спецца — більш) — 1:1, 27:33 Факсу — 9 (Шарп, Патерин) — 2:1, 30:14 Спецца — 10 (Клингберг, Сегін) — 3:1, 34:49 Ледд — 17 (Строум, Бейлі) — 3:2, 40:25 Ледді — 10 (Чи, Таварес) — 3:3, 47:46 Зайденберг — 5 (де Хаан, Строум) — 3:4, 49:30 Кульомін — 11 (Ледді) — 3:5, 57:09 Бенн — 23 (менше і менше) — 4:5

Воротарі: Ніємі — Грайсс

Лос-Анджелес — Торонто 3:2 (по буллітам) (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 02:04 Бозак — 15 (Марнер, ван Римсдайк) — 0:1, 27:20 Зайців — 3 (Бойл) — 0:2, 40:27 Копітар — 7 (Дауті, Маззин — більш) — 1:2, 41:57 Пірсон — 22 (Мартінес, Тоффолі) — 2:2

Вирішальний булліт: Копітар (третій раунд)

Воротарі: Квік — Андерсен

Сан-Хосе — Ванкувер 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 07:38 Хорват — 19 (Хаттон, Бертчі — більш) — 0:1, 15:45 Бодкер — 8 (Кутюр, Мартін) — 1:1, 29:28 Соренсен — 1 (Хертл, Уорд) — 2:1, 33:49 Кутюр — 21 (Марло, Бернс) — 3:1

Воротарі: Делл — Міллер

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе Шаркс 63 гри 83 очки

2 Едмонтон Ойлерс 64 76

3 Анахайм Дакс 63 74

4 Калгарі Флеймз 64 72

5 Лос-Анджелес Кінгз 64 68

6 Ванкувер Кенакс 63 59

7 Арізона Койотіс 63 51

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота Уайлд 62 88

2 Чикаго Блэкхокс 63 85

3 Нешвілл Предаторс 64 73

4 Сент-Луїс Блюз 62 67

5 Вінніпег Джетс 64 62

6 Даллас Старс 64 60

7 Колорадо Эвэланш 62 37

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль Канадієнз 65 80

2 Оттава Сенаторс 62 74

3 Бостон Брюїнз 64 72

4 Торонто Мейпл Ліфс 63 70

5 Флорида Пэнтерс 63 69

6 Тампа Бей Лайтнінг 62 66

7 Баффало Сейбрс 64 65

8 Детройт Ред Уінгз 61 60

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон Кепіталз 63 93

2 Коламбус Блу Джекетс 62 86

3 Нью-Йорк Рейнджерс 64 84

4 Піттсбург Пінгвінз 62 84

5 Нью-Йорк Айлендерс 62 70

6 Філадельфія Флайерс 63 67

7 Нью-Джерсі Девілз 63 62

8 Кароліна Харрікейнз 60 60