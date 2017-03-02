"Кременчук" розгромив "Дженералз" в матчі регулярного чемпіонату УХЛ

У Кременчуці завершився матч 39-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав київський "Дженераз" і розгромив суперника з счетос 10:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Як не намагалися підопічні Олександра Сеуканда нав'язати боротьбу «Кременчуку», зрештою, нічого у них так і не вийшло. Вже в першому періоді господарі чотири рази розписалися у воротах Євгена Напненка. По разу відзначилися Тимур Гриценко та Володимир Романенко, а дубль на свій рахунок записав Артем Гніденко.

У другому періоді «Кременчук» лише збільшив розрив у рахунку, двічі реалізувавши чисельну більшість. Авторами голів стали Ігор Коваленя та Ілля Коренчук.

Господарі не стали сушити гру і продовжували активно йти вперед і в останні 20 хвилин матчу. У дебюті заключного періоду Георгій Кіча вразив ворота «Дженералз», на що кияни зуміли відповісти голом капітана Андрія Татаренко. Але й це було не все.

Денис Ісаєнко, Віталій Кирющенков і Максим Слиш довели рахунок до двозначного, а за лічені секунди до кінця Олексій Костюк зумів закинути другу шайбу гостей в цьому поєдинку.

10:2 – перемога «Кременчука», якому до перемоги в регулярному чемпіонаті залишилося виграти в основний час у «Білого Барса». Киян чекає ще два матчі з «Витязем» у Харкові.

39 тур. «Кременчук» - «Дженералз» - 10:2 (4:0, 2:0, 4:2)

Шайби: 1:0 - Гриценко (Коваленя, Гаврик), 05:15, 2:0 - Гніденко (Кіча, Кирющенков), 07:14, 3:0 - Гніденко (Коваленя, Кіча), 17:24, 4:0 - Романенко (Коваленя, Гриценко), 18:13, 5:0 - Коваленя (Гаврик-більш), 25:38, 6:0 - Коренчук (Андрейків, Слиш-більш), 32:50, 7:0 - Кіча (Гніденко, Кирющенков), 41:38, 7:1 - Татаренко (Янішевський, Скрипець-більш), 42:29, 8:1 - Ісаєнко (Ігнатенко-більш), 44:59, 9:1 - Кирющенков (Романенко), 49:44, 10:1 - Слиш (Коренчук), 59:01, 10:2 - Костюк (Бойових, Овчинников), 59:45.