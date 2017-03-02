Український фахівець може очолити клуб Континентальної хокейної ліги

Головним тренером новокузнецького "Металурга" в сезоні-2017/18 буде Вадим Шахрайчук, повідомляє All Hockey з посиланням на свої джерела.

Напередодні було оголошено про розірвання "Кузнею" контракту з Сергієм Бердниковим, який керував командою в минулому регулярному чемпіонаті.

Команда з Новокузнецька посіла останнє місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату КХЛ сезону 2016/17, набравши 40 очок у 60 матчах.

Читайте такожСеуканд змінив Шахрайчука на посаді головного тренера "Дженералз"Український фахівець у часи ігрової кар'єри виступав за українські "Сокіл", ШВСМ, "АТЕК" і "Компаньйон-Нафтогаз", дев'ять російських клубів, серед яких "Ак Барс", "Локомотив" і "Динамо", німецький ХК «Айс Тайгерс» (Нюрнберг) та словацький "Зволен".

Володар Кубка Чемпіонів (2006), Чемпіон Росії (2002, 2005), срібний призер чемпіонату Німеччини (1999), срібний призер чемпіонату Росії (2001), срібний призер чемпіонату України (2013).

Тренерську кар'єру розпочав у київському "Дженералз", де обіймав посаду головного тренера. у минулому сезоні. Вивів команду у фінал плей-офф чемпіонату України, де поступився "Донбасу" і завоював з командою срібні нагороди чемпіонату України. Восени залишив столичний клуб через фінансові проблеми.