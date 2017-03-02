У НХЛ офіційно з'явилася нова команда з Лас-Вегаса

«Вегас Голден Найтс» в середу завершив реєстрацію команди і офіційно став членом Національної хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт ліги.

Тепер нова команда, яка почне виступ у наступному сезоні, може комплектувати склад.

Власник «Голден Найтс» Білл Фоулі провів завершальний платіж за входження команди в НХЛ і завершив необхідну паперову роботу, що дозволить генеральному менеджеру Джорджу Макфі та операційному відділу «Вегаса» почати повноцінну роботу.

Читайте такожНова команда НХЛ з Лас-Вегаса отримала назву та емблему«Від імені ради директорів я радий офіційно вітати «Вегас Голден Найтс» в НХЛ, - сказав комісіонер НХЛ Гері Беттмен. - Я вітаю Білла Фоулі, сім'ю Фоулі, сім'ю Малуф, місто Лас-Вегас і вболівальників «Голден Найтс» з тим, що вони до нас приєдналися».

Фоулі назвав це «найважливішою віхою в історії команди».

«Вегас Голден Найтс» офіційно став членом Національної хокейної ліги, - сказав Фоулі. - Для нашої організації це незабутній день. У нас би нічого не вийшло без підтримки наших уболівальників. За два роки ми досягли колосального прогресу».