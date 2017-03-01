УХЛ: "Кривбас" вдруге з однаковим рахунком обіграв "Білий Барс", "Донбас" розгромив "Витязь"

У Дружківці і Кривому Розі завершилися чергові матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Кривбас" вдруге поспіль з однаковим рахунком обіграв "Білий Барс" із Білої Церкви (4:2), а донецький "Донбас" розгромив харківський "Витязь", повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч у Дружківці завершився з рахунком 12:0

28 лютого

«Кривбас» - «Білий Барс» - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – Савченко (Ворона, Александров), 11:32, 2:0 – Попов (Савченко, Куцевич), 27:26, 2:1 – Даниленко (Разумов, Печерських-більш), 30:06, 2:2 - Ромащенко (Бондаренко-більш), 44:32, 3:2 - Савченко, 52:49, 4:2 - Савченко (Попов, Секірко), 57:41.

1 березня

"Кривбас" (Кривий Ріг) - "Білий Барс" (Біла Церква) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – Слюсар (Алексюк - більш.), 17:00. 2:0 – Міхейонок (Алексюк, Декало - більш.), 32:47. 2:1 – Бондаренко (Ромащенко), 39:53. 3:1 – Ворона, 43:40. 4:1 – Рубан (Куцевич, Підгурський), 44:03. 4:2 – Бондаренко (Ромащенко - більш.), 59:59.

"Донбас" (Донецьк) - "Вітязь" (Харків) - 12:0 (3:0, 2:0, 7:0)

Шайби: 1:0 – Горище (Захаров, Сирей - більш.), 11:01. 2:0 – Лялька (Буценко - більш), 16:09. 3:0 – Захаров (Горище, Кочетков - більш.), 16:37. 4:0 – Буценко (Лялька, Нікіфоров - більш.), 29:40. 5:0 – Нікіфоров (Благой, Петрухно), 44:19. 6:0 – Німенко (Бондарєв, Григор'єв), 42:24. 7:0 – Лялька (Бабинець), 43:26. 8:0 – Рамазанов (Бондарєв), 45:03. 9:0 -- Лялька (Бабинець, Буценко), 46:16. 10:0 – Лялька (Бабинець, Буценко), 53:04. 11:0 – Алексюк (Бабинець, Буценко - більш.), 56:13. 12:0 – Буценко (Яковлевс, Лялька), 59:17.