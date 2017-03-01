"Сент-Луїс" програв п'ятий матч поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбулися 12 матчів, в одному з яких "Сент-Луїс" поступився "Эдмонтону" з рахунком 1:2 і продовжив свою серю поразок, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Сент-Луїс" програв в п'ятий раз поспіль - це найтриваліша серія невдач "Блюз" в сезоні. Команда Майка Йео займає місце другий "вайлд-кард" і всього на одне очко випереджає "Лос-Анджелес". "Блюз" відкрили рахунок у першому періоді за рахунок гол Підлоги Штясни в більшості, але вже через 44 секунди Мілан Лучич зрівняв рахунок. Переможний гол на першій хвилині другого періоду забив Марко Летестю.

"Едмонтон" завершив шестиматчевое гостьове турне з трьома перемогами і трьома поразками.

Капітан "Едмонтона" Коннор Макдэвид зробив одну передачу. З 72 очками він лідирує в суперечці бомбардирів, на п'ять очок випереджаючи Сідні Кросбі.

Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Шайби: 05:08 Ший — 3 (Кленденинг, Міллер) — 1:0, 27:28 Йоханссон — 20 (Орлов, Кузнєцов) — 1:1, 36:26 Конноллі — 13 (Нісканен, Еллер) — 1:2, 41:15 Йоханссон — 21 (Кузнєцов, Нісканен) — 1:3, 57:57 Бэкстрем — 19 (Йоханссон, Карлсон — більш) — 1:4

Воротарі: Лундквіст — Холтбі

Баффало — Нешвілл 4:5 (в овертаймі) (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 15:52 Джионта — 13 (Богосян, Айхель) — 1:0, 17:26 Окпосо — 19 (Маккейб, Моулсон) — 2:0, 18:49 Фішер — 16 (Уотсон, Ірвін) — 2:1, 22:09 Вілсон — 11 (Джохансен, Йосі — більш) — 2:2, 25:35 Кейн — 22 (Джионта, Фрэнсон) — 3:2, 40:56 Маккейб — 2 (Окпосо, о'райллі) — 4:2, 51:16 Джохансен — 10 (Форсберг, Ірвін) — 4:3, 57:37 Форсберг — 25 (Арвідссон) — 4:4, в овертаймі 02:45 Форсберг — 26 (Йосі) — 4:5

Воротарі: Ленер — Ринного

Філадельфія — Колорадо 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 04:04 Сіммондс — 26 (Макдональд — менше і менше) — 1:0, 08:07 Сіммондс — 27 (Гостисбихир, Жиру — більш) — 2:0, 10:35 Ворачек — 17 (Шенн, Жиру — більш) — 3:0, 27:16 Ндл — 1 (Гудас, Штрайт) — 4:0

Воротарі: Мейсон — Сміт

Бостон — Арізона 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Шайби: 03:06 Колін Міллер — 5 (Пастрнак, Крейчі) — 1:0, 23:27 Холланд — 2 (Перлини, Врбата — більш) — 1:1, 27:07 Неш — 4 (Бержерон — менше і менше) — 2:1, 38:05 Бэкес — 13 (Маршан, Бержерон) — 3:1, 39:49 Маршан — 28 — 4:1

Воротарі: Раск — Сміт (Доминге)

Флорида — Кароліна 3:2 (по буллітам) (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 12:35 Ягр — 12 (Хьюбердо, Барков — більш) — 1:0, 16:37 Трочек — 22 (Сміт, Петрович) — 2:0, 29:46 Стемпняк — 11 (Теравайнен, Слэвин) — 2:1, 45:48 Агв — 18 (Раск, Ліндхольм) — 2:2

Вирішальний булліт: Хьюбердо (третій раунд)

Воротарі: Люонго — Уорд

Монреаль — Коламбус 1:0 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: в овертаймі 03:53 Гальченюк — 15 (Вебер, Пасиоретти — більш) — 1:0

Воротарі: Прайс — Бобровський

Сент-Луїс — Едмонтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 11:07 Счастны — 16 (Пьєтранджело, Швартц — більш) — 1:0, 11:51 Лучич — 14 (Еберле, Ньюджент-Хопкінс) — 1:1, 20:41 Летесту — 13 (Макдэвид, Ньюджент-Хопкінс — більш) — 1:2

Воротарі: Аллен — Талбо

Вінніпег — Міннесота 5:6 (1:3, 2:2, 2:1)

Шайби: 01:02 Лайні — 31 (Шайфли, Перро) — 1:0, 03:)2 Гранлунд — 21 (Койву) — 1:1, 14:19 Граовац — 7 (Грандунд, Ханзал) — 1:2, 18:42 Хоула — 13 (Грандунд, Стюарт — більш) — 1:3, 28:03 Сканделла — 3 (Ханзал) — 1:4, 29:32 Лоурі — 11 (Стаффорд, Елерс) — 2:4, 33:19 Уайт — 9 (Стюарт) — 2:5, 37:37 Перро — 7 (Wheeler, Бафальен) — 3:5, 49:35 Армиа — 7 (Шайфли — менше і менше) — 4:5, 51:17 Шайфли — 26 (Перро, Лайні) — 5:5, 57:50 Зукер — 20 (Хоула, Сканделла) — 5:6

Воротарі: Хеллебайк (Хатчінсон) — Кэмпер (Дубник)

Даллас — Піттсбург 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Шайби: 10:04 Малкін — 26 (Хорнквист, Хагелін) — 0:1, 30:40 Гинтцель — 7 (Коул, Кунитц) — 0:2, 43:40 Рітчі — 11 (Клингберг, Руссель) — 1:2, 49:41 Спецца — 9 (Бенн, Хем'юс) — 2:2, 50:36 Руссель — 12 (Клингберг) — 3:2

Воротарі: Ніємі — Мюррей

Калгарі — Лос-Анджелес 2:1 (в овертаймі) (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 08:42 Пірсон — 21 (Копітар, Картер — більш) — 0:1, 29:44 Ферланд — 12 (Джиордано) — 1:1, в овертаймі 01:47 Броуді — 5 (Бэклунд) — 2:1

Воротарі: Елліотт — Бішоп

Ванкувер — Детройт 2:3 (в овертаймі) (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 04:36 Нільсен — 12 (Атанасиу, Келлет) — 0:1, 11:41 Нільсен — 13 (Зеттерберг — більш) — 0:2, 21:55 Гранлунд — 16 (Д. Сивин, Х. Сивин) — 1:2, 57:14 Буші — 2 — 2:2, в овертаймі 02:31 Абделькадер — 5 (Зеттерберг, Кронвалл — більш) — 2:3

Воротарі: Міллер — Мразек

Сан-Хосе — Торонто 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 26:41 Меттьюз — 31 (Лейво, Нюландер — більш) — 0:1, 32:17 Діллон — 2 (Лабанк, Павелскі) — 1:1, 58:36 Хертл — 8 Марло, Бернс) — 2:1, 59:37 Павелскі — 21 (Торнтон, Кутюр) — 3:1

Воротарі: Джонс — Андерсен

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе Шаркс 62 матчі 81 очко

2 Едмонтон Ойлерс 64 76

3 Анахайм Дакс 63 74

4 Калгарі Флеймз 64 72

5 Лос-Анджелес Кінгз 63 66

6 Ванкувер Кенакс 62 59

7 Арізона Койотіс 62 51

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота Уайлд 61 88

2 Чикаго Блэкхокс 62 83

3 Нешвілл Предаторс 63 73

4 Сент-Луїс Блюз 62 67

5 Вінніпег Джетс 64 62

6 Даллас Старс 63 60

7 Колорадо Эвэланш 61 37

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль Канадієнз 64 78

2 Бостон Брюїнз 63 72

3 Оттава Сенаторс 61 72

4 Торонто Мейпл Лівс 62 69

5 Флорида Пэнтерс 62 68

6 Тампа Бей Лайтнінг 61 64

7 Баффало Сейбрс 63 63

8 Детройт Ред Уінгз 61 60

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон Кепіталз 62 91

2 Коламбус Блу Джекетс 61 84

3 Піттсбург Пінгвінз 61 84

4 Нью-Йорк Рейнджерс 63 82

5 Нью-Йорк Айлендерс 61 68

6 Філадельфія Флайерс 62 65

7 Нью-Джерсі Девілз 62 62

8 Кароліна Харрікейнз 59 59