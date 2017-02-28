"Тампа" виграла третій матч з чотирьох і наблизилася до зони плей-офф НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі були зіграні три матчі, в центральному з яких "Тампа Бей Лайтнінг" обіграла "Оттаву Сенаторз", здобувши третю перемогу в останніх чотирьох іграх і наблизившись до зони плей-офф Кубка Стенлі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 5:1.

Микита Кучеров став головним героєм "Тампи" понеділка. Кучеров оформив другий в кар'єрі хет-трик, причому він вийшов, як кажуть в НХЛ, "чистим". Нападаючий закинув три шайби поспіль у другому періоді, причому всі вони були проведені у більшості в практично ідентичній манері. Всі три рази Кучерову асистував Джонатан Друен.

Тампа-Бей — Оттава 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Шайби: 06:26 Турріс — 22 (Карлссон, Хоффман — більш) — 0:1, 21:39 Поінт— 9 — 1:1, 25:37 Кучеров — 24 (Хедман, Дрюэн — більш) — 2:1, 30:26 Кучеров — 25 (Дрюэн, Джонсон — більш) — 3:1, 39:46 Кучеров — 26 (Хедман, Дрюэн — больш) — 4:1, 50:57 Кобурн — 3 (Кучеров, Джонсон) — 5:1

Воротарі: Василевський — Кондон

Нью-Джерсі — Монреаль 3:4 (в овертаймі) (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)

Шайби: 19:41 Палмьери — 19 (Зейджак) — 1:0, 42:38 Мур — 6 (Бландизи, Северсон) — 2:0, 42:49 Радулов — 15 (Ємєлін, Пітрі) — 2:1, 47:54 Зейджак — 13 (Вуд, Палмьери — більш) — 3:1, 48:37 Пасиоретти — 30 (Бульє, Радулов) — 3:2, 59:07 Пасиоретти — 31 (Вебер, Радулов) — 3:3, в овертаймі 02:54 Гальченюк — 14 (Вебер, Радулов — більш) — 3:4

Воротарі: Шнайдер — Монтойя

Міннесота — Лос-Анджелес 5:4 (в овертаймі) (1:2, 2:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 08:15 Шор — 5 (Габорік, Маззин) — 0:1, 13:00 Нідеррайтер — 20 (Спаржеон, Уайт) — 1:1, 15:01 Пірсон— 20 — 1:2, 24:34 Шрейдер — 4 (Стюарт) — 2:2, 31:30 Маззин — 8 (Дауд, Кінг) — 2:3, 33:05 Уайт — 8 (Стаал) — 3:3, 41:57 Габорік — 7 (Шор, Льюїс) — 3:4, 47:04 Зукер — 19 (Граовац, Шрейдер) — 4:4, в овертаймі 00:12 Гранлунд — 20 (Спаржеон, Койву) — 5:4

Воротарі: Дубник — Квік

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе Шаркс 61 ігра 79 очок

2 Анахайм Дакс 63 74

3 Едмонтон Ойлерс 63 74

4 Калгарі Флеймз 63 70

5 Лос-Анджелес Кінгз 62 65

6 Ванкувер Кенакс 61 58

7 Арізона Койотіс 61 51

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота Уайлд 60 86

2 Чикаго Блэкхокс 62 83

3 Нешвілл Предаторс 62 71

4 Сент-Луїс Блюз 61 67

5 Вінніпег Джетс 63 62

6 Даллас Старс 62 58

7 Колорадо Эвэланш 60 37

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль Канадієнз 63 76

2 Оттава Сенаторс 61 72

3 Бостон Брюїнз 62 70

4 Торонто Мейпл Лівс 61 69

5 Флорида Пэнтерс 61 66

6 Тампа Бей Лайтнінг 61 64

7 Баффало Сейбрс 62 62

8 Детройт Ред Уінгз 60 58

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон Кепіталз 89 61

2 Піттсбург Пінгвінз 60 84

3 Коламбус Блу Джекетс 60 83

4 Нью-Йорк Рейнджерс 62 82

5 Нью-Йорк Айлендерс 61 68

6 Філадельфія Флайерс 61 63

7 Нью-Джерсі Девілз 62 62

8 Кароліна Харрікейнз 58 58