"Коламбус" обіграв "Рейнджерс" і випередив суперника в боротьбі за 3-е місце Столичного дивізіону НХЛ

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі було зіграно сім матчів, в центральному з яких "Коламбус Блю Джекетс" в гостях обіграв "Нью-Йорк Рейнджерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Дублі Олександра Веннберга і Кема Аткінсона принесли "Коламбусу" важливу перемогу, яка дозволила йому обійти в таблиці "Рейнджерс" і піднятися на третю сходинку Столичного дивізіону. "Блю Джекетс" виграли вдруге поспіль, напередодні з рахунком 7:0 розгромивши інший клуб з Нью-Йорка - "Айлендерс".

"Рейнджерс" зазнали першої домашньої поразки в семи зустрічах. Хенрік Лундквіст, який зробив 21 сейв, пропустив 15 голів зі 102 кидків в чотирьох матчах сезону проти "Коламбуса". Шведському воротареві залишилося здобути одну перемогу, щоб зрівнятися на 10-му місці за кількістю перемог в історії НХЛ з Грантом Фюром (403).

Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Блю Джекетс— 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

0:1 – Веннберг (Савар, Бьеркстранд) – 01:02 1:1 – Неш (Весі, Степан) – 04:07 1:2 – Аткінсон (Ганьє, Веренски) – 06:47 (5x4) 1:3 – Веннберг (Бьеркстранд) – 29:47 1:4 – Аткінсон (Дубінські) – 44:12 1:5 – Андерсон (Карлссон, Хартнелл) – 59:36 2:5 – Фаст (Стаал, Ліндберг) – 59:59

Арізона Койотс — Баффало Сэйбрз— 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

0:1 – Айкел (Горджес) – 18:01 0:2 – Родрігес (Маккейб, Айкел) – 29:53 1:2 – Будинок (Врбата) – 46:42 2:2 – Макгинн (Джурис, Чикран) – 53:41 3:2 – Врбата (Голігоскі, Будинок) – 59:40

Чикаго Блекхоукс — Сент-Луїс Блюз— 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

1:0 – Тейвз (Шмальц, Панік) – 04:18 2:0 – Кейн (Тейвз, Кит) – 11:44 (5x4 2:1 – Пяаярви – 16:54 2:2 – Пьєтранджело (Перон, Берглунд) – 32:33 (5x4) 3:2 – Анісімов (Панарін, Кейн) – 54:40 4:2 – Керо (Сібрук, Маріан Госса) – 59:57

Нешвілл Предаторз — Едмонтон Ойлерс— 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)

1:0 – Елліс (Суббэн, Ернкрок) – 04:55 (5x4) 1:1 – Макдэвид (Марун) – 05:23 2:1 – Форсберг (Ніл, Джохансен) – 14:34 (5x4) 3:1 – Фиддлер (Йозі, Суббэн) – 27:29 3:2 – Лучич (Макдэвид, Клефбом) – 34:12 (5x4) 4:2 – Вілсон (Ніл, Екхольм) – 35:21 4:3 – Летестю (Клефбом) – 36:25 (5x4) 4:4 – Еберле (Секера) – 39:00 5:4 – Арвідссон (Ніл, Йозі) – 41:19 (5x4)

Кароліна Харрікейнз — Калгарі Флеймс— 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

1:0 – Раск (Скіннер, Хэнифин) – 04:54 (5x4) 1:1 – Ферланд (Годро, Броди) – 26:05 1:2 – Годро – 34:50 1:3 – Годро (Монахан, Броди) – 51:05

Даллас Старз — Бостон Брюїнз— 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

0:1 — Маршан (Бержерон, Пастрняк) — 05:56 0:2 — Крейчі (Коло, Бэйкс) — 06:51 1:2 — Клингберг (Гудлер, Шор) — 24:40 2:2 — Гудлер (Бенн, Сегін) — 31:49 (5x4) 2:3 — Ватрано (Міллер, Спунер) — 34:41 2:4 — Бержерон (Маршан, Хара) — 35:21 2:5 — Бержерон (Маршан, Коло) — 47:48 3:5 — Сегін (Шарп, Клингберг) — 53:00 3:6 — Спунер (Коло, Пастрняк) — 54:23 (5x4)

Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз– 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 – Сміт (Карлссон) – 6:28 (4х5) 1:1 – Маршессо (Йэндл, Юбердо) – 17:13 (5х4) 1:2 – Терріс (Карлссон, Хоффман) – 29:58

Східна конференція

1. Вашингтон – 89 балів / 61 матчів

2. Піттсбург – 84/60

3. Коламбус – 83/60

4. Рейнджерс – 82/62

5. Монреаль – 74/62

6. Оттава – 72/60

7. Бостон – 70/62

8. Торонто – 69/61

9. Айлендерс – 68/61

10. Флорида – 66/61

11. Філадельфія – 63/61

12. Тампа-Бей – 62/60

13. Баффало – 62/62

14. Нью-Джерсі – 61/61

15. Кароліна – 58/58

16. Детройт – 58/60

Західна конференція

1. Міннесота – 84 очки/59 матчів

2. Чикаго – 83/62

3. Сан-Хосе – 79/61

4. Анахайм – 74/63

5. Едмонтон – 74/63

6. Нешвілл – 71/62

7. Калгарі – 70/63

8. Сент-Луїс – 67/61

9. Лос-Анджелес – 64/61

10. Вінніпег – 62/63

11. Ванкувер – 58/61

12. Даллас – 58/62

13. Аризона – 51/61

14. Колорадо – 37/60