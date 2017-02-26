"Піттсбург" переграв "Філадельфію" у матчі під відкритим небом в НХЛ

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулися 8 матчів, в центральному з яких "Піттсбург" в заключному матчі сезону під відкритим небом переграв "Філадельфію", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 4:2.

Гра відбувалась на арені Heinz Field на очах 67 318 глядачів.

Перемогу "Пінгвінз" принесли голи Сідні Кросбі, Ніка Боніно, Чада Раведела і Метта Каллена, а також 36 сейвів Метта Мюррея. "Флайєрс" програли четвертий матч з п'яти останніх, на п'ять очок відставши від зони плей-офф.

Лос-Анджелес — Анахайм 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Шайби: 16:53 Кольяно — 14 (Кеслер, Силфверберг) — 0:1, 43:37 Тоффолі — 11 (Пірсона, Дауті) — 1:1, 47:48 Тоффолі — 12 (Картер, Pearson) — 2:1, 48:05 Браун — 10 (Гравел, Копітар) — 3:1, 58:53 Картер — 30 (Копітар, Pearson) — 4:1

Воротарі: Квік — Берньє

Кидки: 33 (6+13+14) — 33 (12+7+14)

Нешвілл — Вашингтон 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайби: 01:12 Вілсон — 6 (Бігл, Винник) — 0:1, 21:56 Йосі — 10 (Форсберг, Джохансен) — 1:1, 28:54 Форсберг — 23 (Арвідссон, Елліс) — 2:1, 31:57 Фішер — 15 (Елліс, Саббен — більш) — 3:1, 52:07 Йосі — 11 (Джохансен — больш) — 4:1, 57:03 Кузнєцов — 15 (Карлсон, Вільямс) — 4:2, 59:08 Арвідссон — 20 (Форсберг, Джохансен) — 5:2

Воротарі: Сарос — Грубауэр

Коламбус — Нью-Йорк Айлендерс 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 05:19 Джонсон — 3 (Савар, Ханникайнен) — 1:0, 12:21 Дженнер — 12 (Аткінсон, Дубінські) — 2:0, 18:17 Фоліньо — 21 (Веннберг, Саад) — 3:0, 24:31 Андерсон — 12 (Дженнер, Карлссон) — 4:0, 37:44 Андерсон— 13 — 5:0, 46:06 Фоліньо — 22 (Савар, Веннберг) — 6:0, 53:30 Савар — 3 (Ганьє, Саад) — 7:0

Воротарі: Корписало — Грайсс (Берубе)

Нью-Джерсі — Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 (в овертаймі) (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 06:40 Крайдер — 23 (Джирарди, Зуккарелло) — 0:1, 17:32 Ліндберг — 4 (Фаст, Холден) — 0:2, 38:28 Енріке — 16 (Беннетт, Паренто) — 1:2, 40:27 Палмьери — 17 (Зейджак, Хол) — 2:2, 41:14 Палмьери — 18 (Грін, Зейджак — більш) — 3:2, 55:35 Кленденинг — 2 (Крайдер, Зибанеджад) — 3:3, в овертаймі 01:16 Зибанеджад — 8 (Ший) — 3:4

Воротарі: Шнайдер — Раанта

Торонто — Монреаль 2:3 (в овертаймі) (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Шайби: 10:54 Меттьюз — 29 (Гардінер, ван Римсдайк) — 1:0, 27:29 Пасиоретти — 29 (Гальченюк, Шоу — більш) — 1:1, 36:21 Гальченюк — 13 (Нестеров, Бульє) — 1:2, 41:19 Меттьюз — 30 (Хайман, Нюландер) — 2:2, в овертаймі 01:06 Шоу — 9 (Плеканец, Марков) — 2:3

Воротарі: Андерсен — Прайс

Піттсбург — Філадельфія 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайби: 11:18 Кросбі — 34 (Гинтцель, Вілсон) — 1:0, 26:44 Боніно — 9 (Гинтцель, Дюмолин — більш) — 2:0, 31:14 Ворачек — 16 (Макдональд) — 2:1, 41:50 Каллен — 10 (Фер, Кюнакл) — 3:1, 46:48 Гостисбихир — 5 (Жиру, Шенн — більш) — 3:2, 54:06 Руведель — 2 (Малкін) — 4:2

Воротарі: Мюррей — Нойвірт

Колорадо — Баффало 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 02:06 Ландеског — 12 (Барберио, Маккіннон) — 1:0, 12:42 Григоренко — 7 (Ньєто, Джонсон) — 2:0, 14:24 Беррі — 5 (Рантанен, Ньєто) — 3:0, 17:11 Райнхарт — 14 (Айхель, Ристолайнен — більш) — 3:1, 29:54 Фоліньо — 10 (Бейлі, Гиргенсонс) — 3:2, 36:07 Комо — 8 (Маккіннон, Ландеског) — 4:2, 37:40 Родрігес — 1 (Енніс, Моулсон) — 4:3, 59:20 Ландеског — 13 (Комо) — 5:3

Воротарі: Сміт — Ленер

Ванкувер — Сан-Хосе 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 23:31 Хертл — 7 (Тірні, Уорд) — 0:1, 32:02 Д. Сивин — 13 (Х. Сивин) — 1:1, 39:04 Марло — 22 (Шлемко, Тірні) — 1:2, 51:31 Бодкер— 7 — 1:3, 54:20 Кутюр — 20 (Бернс, Павелскі — більш) — 1:4

Воротарі: Міллер — Джонс