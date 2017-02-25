"Донбас" обіграв "Білий Барс" у гостьовому матчі УХЛ

Гра завершилася з рахунком 6:2 на користь донецької команди.

У Білій Церкві завершився матч чергового туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" програв донецькому "Донбасу", повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 2:6. Таким чином, "Донбас" набрав 93 очки (38 ігор) і за рахунок одного "зайвого" матчу вийшов на 1-е місце в турнірній таблиці, випереджаючи на 3 бали "Кременчуг" - 90 (37). "Білий Барс" - "Донбас" - 2:6 (1:0, 1:3, 0:3) Шайби: 1:0 Бондаренко (Ядловський, Лісників), 15:08, 1:1 Захаров (Григор'єв), 23:02, 1:2 Лялька (Бабинець, Буценко), 24:11, 1:3 Горище (Кочетков, Захаров), 37:05, 2:3 Даниленко (Разумов), 39:19, 2:4 Лялька (Буценко, Бабинець), 43:36, 2:5 Буценко (Лялька, Бабинець), 42:38, 2:6 Р. Благой (Автаєв, Яковлевс), 55:25.

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