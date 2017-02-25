"Вашингтон" продовжив домашню серію до 13 перемог поспіль в НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно чотири матчі, в центральному з яких "Вашингтон" обіграв "Едмонтон" і продовжив домашню переможну серію до 13 матчів, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1.

"Вашингтон" вирвав перемогу в наполегливому поєдинку за рахунок гола Джастіна Вільямса в третьому періоді. "Кепіталз" виграли вдома у 13-й раз поспіль, повторивши кращий результат в клубній історії. Брейді Холтбі зробив 30 сейвів і здобув 31-ю перемогу в сезоні. Рахунок у матчі відкрив Том Вілсон, а великий внесок у його гол вніс Дмитро Орлов, вдало поборовшийся з суперником у борту. Єдину шайбу "Ойлерс" закинув Леон Драйзайтль.

Вашингтон — Едмонтон 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 12:22 Вілсон — 5 (Орлов, Чорни) — 1:0, 20:35 Драйзайтль — 23 (Секера, Макдэвид) — 1:1, 45:48 Вільямс — 19 (Бігл, Альцнер) — 2:1

Воротарі: Холтбі — Талбо

Кароліна — Оттава 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 01:19 Стаал — 12 (Ді Джузеппе, Макгинн) — 1:0, 35:16 Ліндхольм — 6 (Ді Джузеппе, Стаал) — 2:0, 39:18 Сталберг — 9 (Агв, Раск) — 3:0

Воротарі: Лак — Андерсон

Флорида — Калгарі 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Шайби: 04:54 Бьегстад — 5 (Йокінен, Сміт — більш) — 1:0, 08:57 Беннетт — 1 (Стоун, Брауера) — 1:1, 10:16 Бэклунд — 19 (Ткачак, Фролік) — 1:2, 13:51 Энгелланд — 3 (Фролік, Ткачак) — 1:3, 17:20 Барков — 16 (Хьюбердо, Сміт) — 2:3, 26:19 Брауера — 10 (Стейджан, Боума) — 2:4

Воротарі: Люонго — Джонсон

Даллас — Арізона 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайби: 07:06 Врбата — 14 (Будинок, Голігоскі) — 0:1, 14:21 Шор — 10 (Гудлер, Линделл) — 1:1, 33:59 Ханзал — 16 (Врбата, Мерфі) — 1:2, 38:58 Клингберг — 9 (Спецца, Шор — більш) — 2:2, 43:03 Джеймі Бенн — 21 (Джорді Бенн, Линделл) — 3:2, 49:22 Корпикоски — 8 (Факсу, Олексяк) — 4:2, 55:58 Ікін — 3 (Джеймі Бенн, Рітчі) — 5:2

Воротарі: Лехтонен — Доминге