"Монреаль" програв у 1000-му матчі тренерської кар'єри Клода Жульєна в НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися шість матчів у центральному з яких "Айлендерс" виграли в третій раз поспіль, неабияк зіпсувавши настрій Клода Жульєна. Мало того, що тренер програв другий матч з трьох, на чолі "Монреаля", так ще і зазнав поразки у своїй 1000-й грі в тренерській кар'єрі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Головним винуватцем цього став воротар "Нью-Йорка" Томас Грайсс, який відбив 24 кидка по воротах. Ентоні Бовилье і Андерс Чи закинули по шайбі в перших двох періодах, а крапку в грі поставив Джон Таварес, який вразив порожні ворота.

"Сьогодні нам вдалося виконати до біса хорошу роботу, - сказав тренер "Айлендерс" Дуг Уейт. - Ми відмінно зіграли в середній зоні, добре відбирали шайбу і не дали супернику нічого створити".

"Канадієнс" програли восьмий матч з 10 останніх - такий же показник за цей відрізок тільки у "Колорадо".

Торонто Мейпл Ліфс — Нью-Йорк Рейнджерс " — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Браун (Бозак, Гардінер) — 10:56 1:1 — Міллер (Hayes, Піррі) — 50:50 1:2 — Зибанеджад — 65:00 (ПБ)

Лос-Анджелес Кінгз — Бостон Брюїнз— 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

0:1 — Маршан — 03:16 1:1 — Грэвел (Кемпе, Мартінес) — 18:12 (5x4) 1:2 — Пастрняк (Спунер, Бержерон) — 24:43 (5x4) 1:3 — Мур (Маршан, Маккуейд) — 58:58 (en) 1:4 — Крейчі (Коло) — 59:52

Нешвілл Предаторз — Колорадо Евеланш— 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

1:0 — Арвідссон (Сміт, Йозі) — 11:31 1:1 — Игинла (Мітчелл) — 17:52 1:2 — Виркиох (Игинла, Мартінсен) — 22:34 2:2 — Форсберг (Йозі, Джохансен) — 25:26 3:2 — Форсберг (Джохансен) — 30:59 4:2 — Форсберг — 59:23

Чикаго Блекхоукс — Арізона Койотс— 6:3 (3:3, 2:0, 1:0)

1:0 – Шмальц (Тейвз, Панік) – 00:37 1:1 – Чикран (Бурмістров, Будинок) – 07:36 2:1 – Хартман (Маріан Госса) – 10:28 3:1 – Кейн (Хартман, Керо) – 16:41 3:2 – Уайт (Бурмістров, Голігоскі) – 17:42 3:3 – Врбата (Ганзал, Рідер) – 18:39 4:3 – Розсивал (Шмальц, Тейвз) – 22:56 5:3 – Кейн (Сібрук) – 32:41 6:3 – Кейн (Панарін, Анісімов) – 49:49

Монреаль Канадієнс — Нью-Йорк Айлендерс— 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – Бовилье (Нельсон, Ледді) – 05:28 0:2 – (Бейлі, Таварес) – 25:58 0:3 – Таварес (Бейлі, Нельсон) – 59:01

Тампа-Бей Лайтнінг — Калгарі Флеймс— 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

1:0 – Намісників (Коберн, Пойнт) – 06:17 1:1 – Джиордано (Баклунд, Хемілтон) – 25:04 1:2 – Монахан (Годро, Хемілтон) – 26:25 1:3 – Хемілтон (Баклунд, Фролік) – 57:02 (5x4) 2:3 – Кучеров (Хедман, Фильппула) – 58:47

Східна конференція

1. Вашингтон – 85 очок / 59 матчів

2. Піттсбург – 82/59

3. Рейнджерс – 808/60

4. Коламбус – 79/58

5. Монреаль – 72/61

6. Оттава – 70/58

7. Айлендерс – 68/60

8. Торонто – 68/60

9. Бостон – 68/61

10. Флорида – 66/59

11. Філадельфія – 63/60

12. Баффало – 62/60

13. Тампа-Бей – 62/60

14. Нью-Джерсі – 60/60

15. Детройт – 58/60

16. Кароліна – 56/56

Західна конференція

1. Міннесота – 84 очки/59 матчів

2. Чикаго – 81/61

3. Сан-Хосе – 77/60

4. Едмонтон – 74/61

5. Анахайм – 74/62

6. Сент-Луїс – 67/60

7. Нешвілл – 67/60

8. Калгарі – 66/61

9. Лос-Анджелес – 62/60

10. Вінніпег – 62/63

11. Ванкувер – 58/60

12. Даллас – 56/60

13. Аризона – 49/59

14. Колорадо – 35/59