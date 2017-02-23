Федерація хокею Білорусі запропонувала створити об'єднаний чемпіонат з участю українських клубів

11:24, 23 лютого 2017
Хокей
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В турнірі братимуть участь клуби ще кількох країн.

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Федерація хокею республіки Білорусь пропонує створити об'єднаний клубний чемпіонат, за участю декількох країн, повідомляє офіційний сайт ФХРБ.

Зокрема, член Ради ІІХФ, заступник голови Федерації хокею Білорусі Сергій Гончаров зазначає: «Ми працюємо над створенням об'єднаного чемпіонату, в якому б взяли участь команди з Латвії і України. В перспективі ми розраховуємо на те, що до нас приєднуватися Литва і Польща, тому зустрічі такого рівня – відмінна можливість для діалогу з нашими партнерами. Ми хочемо допомагати всім країнам-сусідам, ділитися досвідом».

Українські клуби вже брали участь у Відкритому чемпіонаті Білорусі, який проводився з 2004 року. Пізніше вітчизняні команди зосередили свою увагу на національній першості України.

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Теги: #Білорусь#хокей