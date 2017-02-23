Федерація хокею Білорусі запропонувала створити об'єднаний чемпіонат з участю українських клубів
В турнірі братимуть участь клуби ще кількох країн.
Федерація хокею республіки Білорусь пропонує створити об'єднаний клубний чемпіонат, за участю декількох країн, повідомляє офіційний сайт ФХРБ.
Зокрема, член Ради ІІХФ, заступник голови Федерації хокею Білорусі Сергій Гончаров зазначає: «Ми працюємо над створенням об'єднаного чемпіонату, в якому б взяли участь команди з Латвії і України. В перспективі ми розраховуємо на те, що до нас приєднуватися Литва і Польща, тому зустрічі такого рівня – відмінна можливість для діалогу з нашими партнерами. Ми хочемо допомагати всім країнам-сусідам, ділитися досвідом».
Українські клуби вже брали участь у Відкритому чемпіонаті Білорусі, який проводився з 2004 року. Пізніше вітчизняні команди зосередили свою увагу на національній першості України.