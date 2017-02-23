Лідер чемпіонату НХЛ "Вашингтон" перервав серію з двох поразок
"Капіталісти" впевнено виграли у "Філадельфії Флайєрс".
У ніч на четвер у Національнії хокейнії лізі відбулись три матчі в центральному з яких лідер зведеної турнірній таблиці ліги "Вашинтгон" уникнув третьої поразки поспіль, обігравши "Філадельфію" з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт ліги.
Матч завершився з рахунком 4:1.
Перемогу "Кепіталз" приніс дубль Євгена Кузнєцова і 33 сейва Брэйдена Холтбі, який виграв у 30-й раз в сезоні. У першому періоді російський форвард забив класним кистьовим кидком у ближній верхній кут, а в другому після його передачі шайба залетіла у ворота рикошетом від ключки захисника "Флайєрс" Радко Гудаса.
"Якщо у мене є можливість для кидка, я завжди кину. Якщо побачу відкритого партнера, то завжди зроблю передачу, - сказав Кузнєцов. - На льоду все відбувається досить швидко. Я завжди намагаюся грати на партнерів".
Єдиний гол "Флайєрс" забив Брейден Шенн. "Філадельфія" забила менше двох голів у шостому з останніх дев'яти поєдинків. Хоча спочатку здалося, що зустріч почалася для господарів здорово - вже через 23 секунди після стартового вкидання забив Якуб Ворачек. Однак "Кепіталз" взяли "челлендж" і судді скасували взяття воріт через блокування голкіпера. А на четвертій хвилині другого періоду при рахунку 2:0 на користь "Вашингтона" Іван Проворов підняв руки, але відеоповтор показав, що російський захисник влучив у поперечину.
Філадельфія Флайєрс — Вашингтон Кепіталз— 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – Бекстрем (Оші, Овечкін) – 06:33 0:2 – Кузнєцов (Карлсон, Вільямс) – 16:28 (5x4) 1:2 – Шенн (Меннінг) – 26:54 1:3 – Кузнєцов (Вільямс, Чорни) – 37:59 1:4 – Оші (Овечкін, Бекстрем) – 54:43
Флорида Пантерз — Едмонтон Ойлерс— 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
0:1 – Клефбом – 05:18 1:1 – Барков (Йокінен, Экблад) – 20:21 (5x4) 1:2 – Касіян (Гриба, Летестю) – 30:26 2:2 – Севьюр (Йокінен, Яндл) – 35:53 2:3 – Ньюджент-Хопкінс (Еберле, Лучич) – 38:59 3:3 – Маршессо (Яндл) – 39:56 (5x4) 3:4 – Рассел (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:02
Анахайм Дакс – Бостон Брюїнз– 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
0:1 – Карло (Бэкес)- 9:02 1:1 – Каші (Гецлаф, Річі) – 22:03 1:2 – Хара (Ватрано, Бэкес)- 26:55 2:2 – Ракелль (Перрі) – 27:42 3:2 – Менсон (Каші, Річі) – 33:12 3:3 – Ватрано (Міллер, Крейчі) – 51:35 4:3 – Ракелль (Биекса, Перрі) – 57:26 5:3 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 59:11
Східна конференція
1. Вашингтон – 85 очок / 59 матчів
2. Піттсбург – 82/59
3. Коламбус – 79/58
4. Рейнджерс – 78/59
5. Монреаль – 72/60
6. Оттава – 70/58
7. Торонто – 67/59
8. Айлендерс – 66/59
9. Флорида – 66/59
10. Бостон – 66/60
11. Філадельфія – 63/60
12. Тампа-Бей – 62/59
13. Баффало – 62/60
14. Нью-Джерсі – 60/60
15. Детройт – 58/60
16. Кароліна – 56/56
Західна конференція
1. Міннесота – 84 очки/59 матчів
2. Чикаго – 79/60
3. Сан-Хосе – 77/60
4. Едмонтон – 74/61
5. Анахайм – 74/62
6. Сент-Луїс – 67/60
7. Нешвілл – 65/59
8. Калгарі – 64/60
9. Лос-Анджелес – 62/59
10. Вінніпег – 62/63
11. Ванкувер – 58/60
12. Даллас – 56/60
13. Аризона – 49/58
14. Колорадо – 35/58