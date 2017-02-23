Лідер чемпіонату НХЛ "Вашингтон" перервав серію з двох поразок

У ніч на четвер у Національнії хокейнії лізі відбулись три матчі в центральному з яких лідер зведеної турнірній таблиці ліги "Вашинтгон" уникнув третьої поразки поспіль, обігравши "Філадельфію" з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Перемогу "Кепіталз" приніс дубль Євгена Кузнєцова і 33 сейва Брэйдена Холтбі, який виграв у 30-й раз в сезоні. У першому періоді російський форвард забив класним кистьовим кидком у ближній верхній кут, а в другому після його передачі шайба залетіла у ворота рикошетом від ключки захисника "Флайєрс" Радко Гудаса.

"Якщо у мене є можливість для кидка, я завжди кину. Якщо побачу відкритого партнера, то завжди зроблю передачу, - сказав Кузнєцов. - На льоду все відбувається досить швидко. Я завжди намагаюся грати на партнерів".

Єдиний гол "Флайєрс" забив Брейден Шенн. "Філадельфія" забила менше двох голів у шостому з останніх дев'яти поєдинків. Хоча спочатку здалося, що зустріч почалася для господарів здорово - вже через 23 секунди після стартового вкидання забив Якуб Ворачек. Однак "Кепіталз" взяли "челлендж" і судді скасували взяття воріт через блокування голкіпера. А на четвертій хвилині другого періоду при рахунку 2:0 на користь "Вашингтона" Іван Проворов підняв руки, але відеоповтор показав, що російський захисник влучив у поперечину.

Філадельфія Флайєрс — Вашингтон Кепіталз— 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – Бекстрем (Оші, Овечкін) – 06:33 0:2 – Кузнєцов (Карлсон, Вільямс) – 16:28 (5x4) 1:2 – Шенн (Меннінг) – 26:54 1:3 – Кузнєцов (Вільямс, Чорни) – 37:59 1:4 – Оші (Овечкін, Бекстрем) – 54:43

Флорида Пантерз — Едмонтон Ойлерс— 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

0:1 – Клефбом – 05:18 1:1 – Барков (Йокінен, Экблад) – 20:21 (5x4) 1:2 – Касіян (Гриба, Летестю) – 30:26 2:2 – Севьюр (Йокінен, Яндл) – 35:53 2:3 – Ньюджент-Хопкінс (Еберле, Лучич) – 38:59 3:3 – Маршессо (Яндл) – 39:56 (5x4) 3:4 – Рассел (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:02

Анахайм Дакс – Бостон Брюїнз– 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

0:1 – Карло (Бэкес)- 9:02 1:1 – Каші (Гецлаф, Річі) – 22:03 1:2 – Хара (Ватрано, Бэкес)- 26:55 2:2 – Ракелль (Перрі) – 27:42 3:2 – Менсон (Каші, Річі) – 33:12 3:3 – Ватрано (Міллер, Крейчі) – 51:35 4:3 – Ракелль (Биекса, Перрі) – 57:26 5:3 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 59:11

Східна конференція

1. Вашингтон – 85 очок / 59 матчів

2. Піттсбург – 82/59

3. Коламбус – 79/58

4. Рейнджерс – 78/59

5. Монреаль – 72/60

6. Оттава – 70/58

7. Торонто – 67/59

8. Айлендерс – 66/59

9. Флорида – 66/59

10. Бостон – 66/60

11. Філадельфія – 63/60

12. Тампа-Бей – 62/59

13. Баффало – 62/60

14. Нью-Джерсі – 60/60

15. Детройт – 58/60

16. Кароліна – 56/56

Західна конференція

1. Міннесота – 84 очки/59 матчів

2. Чикаго – 79/60

3. Сан-Хосе – 77/60

4. Едмонтон – 74/61

5. Анахайм – 74/62

6. Сент-Луїс – 67/60

7. Нешвілл – 65/59

8. Калгарі – 64/60

9. Лос-Анджелес – 62/59

10. Вінніпег – 62/63

11. Ванкувер – 58/60

12. Даллас – 56/60

13. Аризона – 49/58

14. Колорадо – 35/58