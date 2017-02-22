"Чикаго" виграв у "Міннесоти" у важливому матчі в боротьбі за лідерство в конференції НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбулися дев'ять матчів, в центральному з яких приголомшлива гра Джонатана Тейвза дозволила "Чикаго" здобути важливу гостьову перемогу над суперником у боротьбі за перше місце в Західній конференції, повідомляє офіційний сайт ліги.

Капітан "Блекхокс" оформив хет-трик і зробив дві передачі, чим допоміг своїй команді виграти сьомий гостьовий матч поспіль. "Чикаго" виграв сьомий з останніх восьми матчів і на відстань п'яти очок наблизився до "Уайлд".

Для тренера "Чикаго" Джоела Кенневілля перемога стала 400-ю на посаді тренера "Блэкхокс". "Міннесота", яка програла в шостий раз за останню 21 гру, пішла на п'ятиденний перерву.

Колорадо Евеланш — Лос-Анджелес Кінгз— 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

1:0 – Рантанен – 20:32 1:1 – Тоффолі (Дауті, Кемпе) – 23:18 1:2 – Льюїс (Pearson) – 29:32

Нешвілл Предаторз — Калгарі Флеймс — 5:6(1:3, 4:1, 0:1, 0:1)

0:1 — Ферланд (Годро, Джиордано) — 00:46 1:1 — Суббэн (Уотсон, Екхольм) — 09:20 1:2 — Баклунд (Ткачук, Хемілтон) — 11:00 1:3 — Ферланд (Годро, Монахан) — 17:24 1:4 — Хемілтон (Годро, Монахан) — 25:12 2:4 — Форсберг (Уілсон, Арвідссон) — 30:50 3:4 — Вілсон (Елліс, Суббэн) — 31:47 4:4 — Форсберг (Йозі, Ніл) — 36:07 (4x4) 5:4 — Форсберг (Джохансен) — 39:27 5:5 — Баклунд (Ткачук, Стоун) — 50:50 5:6 — Джиордано (Монахан, Годро) — 60:43 (3x3)

Міннесота Уайлд — Чикаго Блекхоукс— 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

0:1 — Тейвз (Кемпбелл, ван Римсдайк) — 20:58 1:1 — Гранлунд (Нідеррайтер, Койву) — 24:20 (5x4) 1:2 — Паник (Тейвз) — 25:01 1:3 — Шмальц (Тейвз) — 40:33 2:3 — Парізе (Сканделла, Поминвилль) — 46:41 2:4 — Тейвз (Шмальц, Панік) — 48:23 3:4 — Гранлунд (Нідеррайтер, Койву) — 53:09 (5x4) 3:5 — Тейвз (Шмальц) — 58:58

Торонто Мейпл Ліфс — Вінніпег Джетс — 5:4 ВІД (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

1:0 — Комарів (Лейво, Зайців) — 01:02 1:1 — Лайні (Шайфли, Перро) — 04:24 1:2 — Літтл (Лоурі, Бафлин) — 10:33 (5x4) 2:2 — Кадрі (Лейво, Райллі) — 35:52 2:3 — Елерс (Морріссі, Уілер) — 37:24 3:3 — Комарів (Нюландер, Меттьюс) — 39:28 (5x4) 3:4 — Лайні (Шайфли, Перро) — 39:57 4:4 — Нюландер (Меттьюс, Гардінер) — 43:30 (5x4) 5:4 — Гардінер (Меттьюс) — 62:29 (3x3)

Тампа-Бей Лайтнінг — Едмонтон Ойлерс— 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 — Палат (Кучеров) — 04:26 2:0 — Палат (Джонсон, Кучеров) — 20:16 2:1 — Пакаринен (Клефбом, Ларссон) — 30:17 3:1 — Кучеров (Строльман, Джонсон) — 40:49 4:1 — Намісників (Кучеров) — 59:59

Детройт Ред Уінгз — Нью-Йорк Айлендерс— 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 — Бейлі — 15:00 1:1 — Зеттерберг (Ванек, Нільсен) — 19:59 (5x4) 1:2 — де Хаан (Нельсон, Куін) — 30:46 (5x4) 1:3 — Таварес (Бейлі) — 43:42

Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадієнс— 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Шоу (Уебер, Ємєлін) — 03:55 1:1 — Ліндберг (Фаст, Шей) — 10:03 1:2 — Уебер (Марков, Пачьоретти) — 21:42 (5x4) 2:2 — Неш (Макдона, Весі) — 29:26 2:3 — Байрон – 65:00 ( ПБ)

Кароліна Харрікейнз — Піттсбург Пінгвінз— 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 — Вілсон (Хернквист, Каллен) — 02:15 1:1 — Скіннер (Стемпняк, Ді Джузеппе) — 08:00 (5x4) 1:2 — Кросбі (Кессел, Летанг) — 36:21 (5x3) 1:3 — Малкін (Хагелін) — 49:41

Нью-Джерсі Девілз — Оттава Сенаторз— 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 — Турріс (Дзингел, Пажо) — 20:59 0:2 — Карлссон (Фанеф, Брассар) — 44:11 (5x4) 1:2 — Зейджак (Бландизи, Палмьери) — 46:37 (5x4)

Східна конференція

1. Вашингтон – 85 балів / 58 матчів

2. Піттсбург – 82/59

3. Коламбус – 79/58

4. Рейнджерс – 78/59

5. Монреаль – 72/60

6. Оттава – 70/58

7. Торонто – 67/59

8. Флорида – 66/58

9. Бостон – 66/59

10. Айлендерс – 66/59

11. Філадельфія – 63/59

12. Тампа-Бей – 62/59

13. Баффало – 62/60

14. Нью-Джерсі – 60/60

15. Детройт – 58/60

16. Кароліна – 56/56

Західна конференція

1. Міннесота – 84 очки/59 матчів

2. Чикаго – 79/60

3. Сан-Хосе – 77/60

4. Едмонтон – 72/60

5. Анахайм – 72/61

6. Сент-Луїс – 67/60

7. Нешвілл – 65/59

8. Калгарі – 66/60

9. Лос-Анджелес – 62/59

10. Вінніпег – 62/63

11. Ванкувер – 58/60

12. Даллас – 56/60

13. Аризона – 49/58

14. Колорадо – 35/58