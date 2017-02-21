"Дженералз" програв "Кривбасу" в матчі УХЛ

У Броварах (Київська область) на льоду арени "Термінал" завершився матч Української хокейної ліги, в якому столичний "Дженералз" приймав "Кривбас" з Кривого Рогу і поступився, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:5.

Шість шайб були закинуті у другому періоді гри.

УХЛ. 38 тур.

«Дженералз» - «Кривбас» - 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Шайби: 1:0 - Черненко (Янішевський, Татаренко-більш.), 20:57, 1:1 - Міхейонок (Куцевич, Коваленко), 22:26, 1:2 - Савченко (Попов, Рябенко), 23:08, 1:3 -Ворона (Александров, Савченко), 24:01, 2:3 - Янішевський (Черненко, Сірченко), 25:34, 2:4 - Савченко (Рябенко, Афанасьєв-більш.), 33:08, 2:5 - Міхейонок (Слюсарь, Алексюк) (гол в порожні ворота), 59:26.