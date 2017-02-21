Екс-наставник молодіжної збірної Латвії увійшов в тренерський штаб ХК Донбас

У тренерський штаб ХК "Донбас" увійшов 54-річний фахівець з Латвії Андрейс Матіцинс, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".

Він став одним з асистентів виконуючого обов'язки головного тренера Сергія Вітера.

Читайте також"Донбас" обіграв "Кременчуг"у матчі лідерів чемпіонату УХЛАндрейс Матіцинс з 2007 по 2010 роки був головним тренером молодіжної збірної Латвії. З 2012 по 2015 працював в МХЛ і КХЛ в якості асистента головних тренерів в череповецьких "Алмазі" (МХЛ) і "Сєвєрсталі" (КХЛ), а також у владивостоцькому "Адміралі" (КХЛ).

Будучи гравцем Матіцинс виступав на позиції захисника. У чемпіонаті СРСР він провів 10 сезонів у складі ризького "Динамо". Також Андрейс пограв у різних лігах чемпіонатів Швеції і Фінляндії, а закінчив кар'єру після сезону-2005/06 в чемпіонаті Латвії.

Раніше в тренерський штаб в.о. головного тренера "Донбасу" Сергія Вітера увійшли Ігор Чібірєв (асистент) та Євген Бруль (тренер воротарів).