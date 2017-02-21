"Флорида" виграла всі п'ять матчів гостьової серії в НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі були зіграні два матчі, в одному з яких "Флорида Пантерс" здобула п'яту поспіль перемогу у гостьовій серії, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Флорида" з ідеальним результатом завершила п`ятиматчове гостьове турне, здобувши п'ять перемог поспіль. Ніколи в історії клубу такого ще не відбувалося. Успіх "Пантерз" принесла ударна кінцівка, коли Вінсент Трочек забив вирішальний гол за 4,6 секунди до кінця третього періоду. Голкіпер "Блюз" Джейк Аллен через трафік перед воротами не бачив момент кидка і виявив шайбу вже у сітці. "Сент-Луїс" програв другий раз поспіль, а з вівторка піде на п'ятиденну перерву.

"Це жахливо. Жахлива кінцівка, - сказав Аллен, який зробив 31 сейв. - Нам потрібна була перемога перед перервою, щоб провести його в гарному настрої. У нас був шанс, але ми ним не скористалися".

У першому періоді рахунок відкрив Джонатан Маршессо. На початку третьої 20-хвилинки "Блюз" вирівняли становище за рахунок Кайла Бродзяка, який повернувся в склад.

"Флорида" повертається додому, де проведе чотири зустрічі. "Пантерз" піднялися на третю позицію Атлантичного дивізіону. У них однакова кількість очок з "Бостоном" (66), але на одну проведену гру менше.

"Я не можу пишатися ще сильніше, - сказав тренер "Пантерз" Том Роу. - Всі: тренери, персонал, співробітники офісу, - ми пишаємося цими гравцями. У нас відмінна команда, яка заслуговує таких слів".

В іншому матчі дня "Арізона" забила три голи в першому періоді, від чого "Анахайм" вже не зміг отямитись. Хоча Райан Гецлаф встиг закинути дві шайби, причому друга була закинута за 27 секунд до кінця третього періоду. За три секунди до кінця Самі Ватанен міг зрівняти рахунок, але воротар Марек Лангхамер відвів загрозу - 3:2.

Лангхамер - 22-річний чеський голкіпер, що у вівторок дебютував у НХЛ. На початку третього періоду він замінив Майка Сміта, який покинув майданчик через підозру на струс мозку. "Койотіз" виграли восьмий матч з 13, а тренер "Арізони" Дейв Тіппетт після гри повідомив, що зі здоров'ям Сміта все в порядку.

Сент-Луїс — Флорида 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 10:40 Маршессо — 17 (Бьегстад) — 0:1, 42:54 Бродзяк — 7 (Апшолл, Рівс) — 1:1, 59:55 Трочек — 21 (Писик, Сміт) — 1:2

Воротарі: Аллен — Раймер

Аризона — Анахайм 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 02:02 Дворак — 10 (Доан, Перлини) — 1:0, 04:46 Чикрин — 4 (Уайт, Рідер) — 2:0, 14:50 Врбата — 12 (Будинок, Шенн) — 3:0, 32:26 Гетцлаф — 10 (Менсон, Рітчі) — 3:1, 59:33 Гетцлаф — 11 (Ватанен, Фаулер) — 3:2

Воротарі: Сміт (Лангамер) — Берньє (Гібсон)