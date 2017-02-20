Лідер НХЛ "Вашингтон" вперше за півтора місяці зазнав другої поразки поспіль

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі відбулися 11 матчів, в центральному з яких лідер зведеної турнірній таблиці ліги "Вашингтон" вперше з кінця грудня зазнав другої поразки поспіль, а "Рейнджерс" виграли в п'ятий раз вдома, здобувши 10-ю перемогу в останніх 13 матчах - 2:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перемогу "Нью-Йорку" приніс гол Матса Цуккарелло, забитий у середині третього періоду за рахунку 1:1.

Голкіпер "Рейнджерс" Хенрік Лундквіст відбив 31 кидок, здобув 401-у перемогу в кар'єрі і зрівнявся з Крісом Осгудом на 11-му місці за кількістю воротарських перемог в історії НХЛ. Йому треба виграти ще два матчі, щоб зрівнятися на 10-му місці з Грантом Фюром.

Воротар "Вашингтона" Філіп Грубауер зробив 28 сейвів, з них 18 у першому періоді, в якому господарі мали беззаперечну перевагу і могли вигравати з набагато більшим рахунком.

Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 07:49 Макдонаг — 3 (Неш, Степан) — 1:0, 37:24 Овечкін — 27 (Еллер, Кузнєцов — більш) — 1:1, 48:37 Зуккарелло — 12 (Крайдер, Зибанеджад) — 2:1

Воротарі: Лундквіст — Грубауэр

Піттсбург — Детройт 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Шайби: 08:48 Дженсен — 3 (Абделькадер, Атанасиу) — 0:1, 14:09 Кунакл — 3 (Летанг — менше і менше) — 1:1, 16:29 Отт — 3 (Шихэн) — 1:2, 40:27 Татар — 14 (Зеттерберг, Мента) — 1:3, 42:16 Ванек— 15 — 1:4, 42:23 Кросбі — 32 (Гинтцель) — 2:4, 59:08 Гленденинг — 3 (Отт, Зеттерберг) — 2:5

Воротарі: Мюррей — Мразек

Оттава — Вінніпег 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Шайби: 01:09 Бафальен — 9 (Шайфли, Лайні) — 0:1, 12:28 Перро — 6 (Шайфли, Лайні) — 0:2, 25:10 Стоун — 22 (Карлссон, Фанеф — більш) — 1:2, 42:33 Морріссі— 3 — 1:3, 45:05 Сміт — 14 (Брассар, Карлссон) — 2:3

Воротарі: Кондон — Хеллебайк

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерсі 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)

Шайби: 09:15 Вуд — 8 (Хол, Палмьери — більш) — 0:1, 14:33 Строум — 10 (Бувилье, Зайденберг) — 1:1, 22:44 Сизикас — 7 (Джионта) — 2:1, 29:32 Строум— 11 — 3:1, 31:59 Ледд — 16 (Бойчак — менше і менше) — 4:1, 33:21 Палмьери — 16 (Зейджак, Хол) — 4:2, 37:55 Бландизи — 1 (Сантіні, Ноэссен) — 4:3, 40:26 Таварес — 21 (Строум, Чи — більш) — 5:3, 41:00 Чимера— 15 — 6:3, 48:37 Хол — 14 (Северсон, Кинкейд — больш) — 6:4

Воротарі: Берубе — Кинкейд

Баффало — Чикаго 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Шайби: 13:34 Хартман — 14 (Керо, Кит) — 0:1, 19:54 Кейн — 21 (Айхель, Ристолайнен) — 1:1, 29:40 Хосса — 21 (Крюгер, Кемпны) — 1:2, 35:26 Тейвз — 12 (Паник, Шмальтц) — 1:3, 43:29 Анісімов — 21 (Кейн, Панарін) — 1:4, 46:36 Кейн — 20 (Панарін) — 1:5

Воротарі: Ленер — Дарлінг

Коламбус — Нешвілл 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайби: 02:24 Елліс — 9 (Йосі, Ніл) — 0:1, 29:38 Фіала — 7 (Фішер) — 0:2, 30:36 Саад — 18 (Джонс, Веренски) — 1:2, 35:40 Ярнкрок — 12 (Ніл, Саббен) — 1:3, 37:39 Бьоркстранд — 2 (Веннберг, Веренски) — 2:3, 43:41 Веренски — 9 (Веннберг, Джонс) — 3:3, 49:09 Екхольм — 3 (Форсберг, Саббен) — 3:4

Воротарі: Бобровський — Сарос

Кароліна — Торонто 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайби: 21:07 Браун — 13 (ван Римсдайк, Бозак) — 0:1, 29:53 Меттьюз — 28 (Гардінер) — 0:2, 46:10 Гардінер — 8 (Кадри, Комарів) — 0:3, 48:09 Браун — 14 (ван Римсдайк, Гардінер) — 0:4

Воротарі: Уорд (Лак) — Макэлхинни

Колорадо — Тампа-Бей 2:3 (в овертаймі) (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайби: 18:18 Поінт — 8 (Киллорн, Хедман) — 0:1, 30:09 Намісників — 7 (Філппула, Бойл) — 0:2, 42:46 Рантанен — 13 (Комо, Дюшен) — 1:2, 59:18 Дюшен — 16 (Беррі, Маккіннон) — 2:2, в овертаймі 02:27 Дрюэн — 17 — 2:3

Воротарі: Пікар — Бішоп

Сан-Хосе — Бостон 1:2 (в овертаймі) (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 11:05 Спунер — 9 (Хейес, Макквейд) — 0:1, 37:37 Марло — 21 (Бернс, Шлемко) — 1:1, в овертаймі 02:36 Маршан — 25 (Крюг, Бержерон) — 1:2

Воротарі: Джонс — Раск

Анахайм — Лос-Анджелес 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 21:19 Менсон — 2 (Гетцлаф) — 1:0

Воротарі: Гібсон — Будай

Ванкувер — Філадельфія 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайби: 05:45 Сіммондс — 25 (Гостисбихир, Проворов — більш) — 0:1, 21:11 Ворачек — 15 (Кутюр'є, Гостисбихир) — 0:2, 22:38 Шенн — 18 (Гостисбихир — більш) — 0:3, 23:43 Гранлунд — 15 (Д. Сивин, Х. Сивин) — 1:3, 32:42 Хансен — 6 (Хорват, Хаттон) — 2:3

Воротарі: Міллер — Нойвірт