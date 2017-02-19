"Витязь" програв "Білому Барсу" в регулярному чемпіонаті УХЛ
21:13, 19 лютого 2017Хокей
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Гра завершилася перемогою команди з Білої Церкви в овертаймі.
"Білий Барс" залишився без плей-офф національного чемпіонату / uhl.com.ua
У Харкові завершився черговий матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Витязь" на своєму льоду поступився "Білому Барсу" з Білої Церкви, повідомляє офіційний сайт змагань.
Після цієї гри - 2 очки з 3 можливих - "Білий Барс" остаточно втратив шанси на вихід в плей-офф національного чемпіонату України.
«Витязь» - «Білий Барс» - 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
Шайби: 1:0 - Алексанян-Петрович (Ханін), 01:39, 2:0 - Матвієнко (меншість), 11:33, 2:1 - Разумов (Даниленко, Лісників), 26:24,3:1 - Алексанян-Петрович (Большаков, Посєвін), 27:59, 3:2 - Мікулко (Логач), 47:29, 3:3 - Лісників, 48:33, 3:4 - Бондаренко, 61:59.
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