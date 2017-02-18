"Донбас" і "Кременчук" здобули синхронні перемоги в чемпіонаті УХЛ

Обидві команди лідирують з 90 очками в турнірній таблиці.

В суботу відбулися два матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Донбас" обіграв київський "Дженералз", а "Кременчук" був сильнішим за "Кривбас", повідомляє офіційний сайт змагань. УХЛ. 37 тур. «Донбас» - «Дженералз» - 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) Шайби: 1:0 - Бондарєв (Каменьков, Автаєв), 03:02, 2:0 - Петрухно (Буценко, Лялька), 12:39, 3:0 - Буценко (Лялька) 18:39, 4:0 - Сирей (Кугут-більш), 25:58, 4:1 - Овчинников (Татаренко, Костюк), 29:49, 4:2 - Н. Двірник (Безуглий, Генералів-більш), 57:40. «Кривбас» - «Кременчук» - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Шайби: 0:1 - Ігнатенко (Гніденко, Ісаєнко-більш), 06:24, 0:2 - Коренчук (Слиш), 35:39, 1:2 - Попов (Савченко, Секірко-більш), 49:05, 1:3 - Кіча (Гніденко, Ігнатенко-більш), 56:50.

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