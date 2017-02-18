"Колорадо" перервав серію з п'яти поразок в НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно три матчі в одному з яких "Колорадо" виграв у "Кароліни" в овертаймі з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Колорадо" перервав серію з п'яти поразок завдяки голу Мікко Рантанена в овертаймі. Також "Евеланш" вперше за 12 матчів виграли в гостях. Здорово виглядав голкіпер Келвін Пікард, який зіграв другий матч за два дні. На його рахунку 28 сейвів. "Колорадо" завершив п'ятиматчеву гостьову серію, яка вклалася в сім днів.

"Кароліна" зіграла вперше після п'ятиденної перерви і поповнила число команд, потерпілих невдачу після короткої відпустки. "Харрікейнз" програли в третій раз поспіль, і відставання від зони плей-офф у сім очок залишилося колишнім.

Коламбус — Питтбсург 2:1 (в овертаймі) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 21:33 Мюррей — 2 (Карлссон, Андерсон) — 1:0, 26:13 Коул — 4 (Малкін) — 1:1, в овертаймі 01:04 Дубінські — 9 (Аткінсон, Джонс) — 2:1

Воротарі: Бобровський — Мюррей

Кароліна — Колорадо 1:2 (в овертаймі) (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 13:48 Беррі — 4 (Игинла, Мітчелл) — 0:1, 19:11 Скіннер — 19 (Стемпняк, Пеші) — 1:1, в овертаймі 04:23 Рантанен — 12 (Дюшен) — 1:2

Воротарі: Уорд — Пікар

Анахайм — Флорида 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайби: 22:45 Кольяно — 12 (Шоу — менше і менше) — 1:0, 24:18 Скевиур — 7 (Маккензі, Торнтон) — 1:1, 26:58 Ягр— 11 — 1:2, 30:08 Экблад — 8 (Трочек, Маршессо — більш) — 1:3, 58:02 Маккензі — 5 (менше і менше) — 1:4

Воротарі: Гібсон — Раймер