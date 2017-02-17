Нападник "Піттсбурга" Кросбі набрав 1000 очок в НХЛ

Нападник "Піттсбург Пінгвінз" Сідні Кросбі став 86-м гравцем в 100-річній історії Національної хокейної ліги, який набрав 1000 очок. Ювілейний бал був набраний в ніч на п'ятницю, коли Кросбі зробив гольову передачу в першому періоді зустрічі проти "Вінніпег Джетс", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Коли граєш в НХЛ, не думаєш про те, як би набрати 1000 очок, - сказав він. - Але з кожним роком наближаєшся до цієї позначки і починаєш розуміти, в якій компанії можеш опинитися, починаєш це цінувати. Згадуєш минулі сезони, тих, з ким грав. Тому це особливе досягнення".

Кросбі зайняв 12-е місце в історії НХЛ за кількістю ігор, що знадобились для набору 1000 очок (757). Рекорд належить Уейну Гретцкі, який переступив рубіж в 424-му матчі в лізі. На другій позиції розташувався колишній партнер Кросбі по команді і його нинішній бос Маріо Лем'є (513).

Кросбі став третім гравцем в цьому сезоні, який підкорив рубіж у 1000 балів. Раніше це зробили нападник "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін і форвард "Ванкувер Кенакс" Хенрік Седін/

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 06:23 Холден — 9 (Зуккарелло, Шей) — 0:1, 22:32 — 22 (Бейлі, Таварес) — 1:1, 26:24 Ледд — 13 (Джионта) — 2:1, 43:03 Кульомін — 10 (Таварес — менше і менше) — 3:1, 43:46 Візі — 14 (Неш, Шей — більш) — 3:2, 58:50 Ледд — 14 (Чимера) — 4:2

Воротарі: Грайсс — Лундквіст

Нью-Джерсі — Оттава 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 38:01 Фанеф — 9 (Уайдмен, Райан — більш) — 0:1, 56:02 Карлссон — 9 (Брассар, Паятт) — 0:2, 58:23 Турріс — 19 (Сміт, Хоффман) — 0:3

Воротарі: Шнайдер — Кондон

Піттсбург — Вінніпег 4:3 (в овертаймі) (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 00:59 Малкін — 24 (Уілсон, Хорнквист) — 1:0, 26:28 Кунитц — 9 (Кросбі, Летанг) — 2:0, 37:10 Лайні — 27 (Перро, Шайфли) — 2:1, 44:22 Постма — 1 (Лоурі) — 2:2, 48:24 Бафальен — 8 (Шайфли) — 2:3, 53:55 Кессел — 21 (Летанг, Кросбі — більш) — 3:3 в овертаймі 04:38 Кросбі — 31 (Малкін, Летанг) — 4:3

Воротарі: Флері — Хеллебайк

Баффало — Колорадо 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 20:48 Райнхарт — 13 (Ристолайнен, о'райллі — більш) — 1:0, 55:48 Кейн — 19 (Родрігес, Айхель) — 2:0

Воротарі: Ленер — Пікар

Сент-Луїс — Ванкувер 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Шайби: 04:30 Пааярви — 3 (Шеттенкирк, Барбашев) — 1:0, 10:15 Хорват — 18 (Трямкин) — 1:1, 17:17 Лехтеря — 6 (Тарасенко, Парейко) — 2:1, 28:27 Х. Сивин — 12 (Д. Сивин, Гранлунд) — 2:2, 40:58 Тарасенко — 27 (Шеттенкирк, Стін — більш) — 3:2, 45:00 Стін — 12 (Шеттенкирк — больш) — 4:2, 46:49 Саттер — 15 (Едлер, Стетчер) — 4:3

Воротарі: Аллен — Маркстрем

Міннесота — Даллас 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 19:59 Сутер — 8 (Поминвилль, Койву — більш) — 1:0, 24:51 Хоула — 12 (Шрейдер, Койву) — 2:0, 45:19 Ікін — 2 (Руссель, Ітт) — 2:1, 53:04 Спаржеон — 8 (Хоула, Гранлунд) — 3:1

Воротарі: Кэмпер — Лехтонен

Едмонтон — Філадельфія 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Шайби: 02:14 Хендрікс — 4 (Летесту, Пекаринен) — 1:0, 15:19 Драйзайтль — 22 (Беннінг, Ньюджент-Хопкінс) — 2:0, 20:31 Гудас — 3 (Кутюр'є) — 2:1, 27:17 Еберле — 12 (Макдэвид, Маруна) — 3:1, 28:32 Ньюджент-Хопкінс — 12 (Грыба, Кассьян) — 4:1, 36:39 Клефбом — 10 (Макдэвид, Хендрікс) — 5:1, 39:15 Сіммондс — 24 (Шенн) — 5:2, 47:13 Шенн — 17 (Ворачек, Жиру — більш) — 5:3, 54:50 Макдэвид — 19 (Еберле, Маруна) — 6:3

Воротарі: Талбо — Нойвірт

Лос-Анджелес — Арізона 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)

Шайби: 04:51 Перлини — 9 (Врбата, Екман-Ларссон — більш) — 0:1, 05:07 Рідер — 13 (Мартинук, Голігоскі) — 0:2, 48:39 Пірсон — 17 (Картер, Браун) — 1:2, 49:55 Перлини — 10 (Голігоскі) — 1:3, 51:07 Браун — 9 (Pearson) — 2:3, 54:08 Мартинук — 9 (менше і менше) — 2:4, 58:35 Мартинук — 10 (Дворак, Йоорис) — 2:5, 59:37 Пірсон — 18 (Копітар, Маззин — більш) — 3:5

Воротарі: Будай — Сміт