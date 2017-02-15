"Донбас" обіграв "Кременчук" в матчі лідерів чемпіонату УХЛ

Гра в Кременчузі завершилася з рахунком 4:5.

У середу відбулися два матчі Української хокейної ліги, в центральному з яких, в дуелі лідерів чемпіонату, донецький "Донбас" у гостях обіграв "Кременчуг", повідомляє офіційний сайт турніру. Матч завершився з рахунком 4:5. 36 тур. «Кременчуг» - «Донбас» - 4:5 (1:0, 3:4, 0:1) Шайби: 1:0 - Кирющенков (Кіча), 01:22, 1:1 - Сирей (Кугут, Рамазанов-більш), 20:42, 1:2 - Сирей (Бондарєв), 22:16, 2:2 - Гніденко (Кирющенков), 23:54, 3:2 - Гаврик, 30:42, 3:3 - Сирей (Побєдоносцев, 3 5), 31:07, 3:4 - Буценко (Кугут-менше і менше.), 32:58, 4:4 - Кирющенков (Ігнатенко), 36:40, 4:5 - Шафаренко (Рамазанов, Кугут-більш), 53:36. «Витязь» - «Кривбас» - 3:8 (2:0, 0:1, 1:7) Шайби: 1:0 - Большаков (Ханін, Кривоніс), 05:46, 2:0 - Большаков (Ханін, Кривоніс), 08:45, 2:1 - Слюсар (Декало, Міхейонок-більш), 27:34, 2:2 - Секірко (Савченко, Катрич), 44:08, 3:2 - Єфремов (Матвієнко, Миколенко), 47:58, 3:3 - Савченко (Н.А. Попов, Алексюк), 50:41, 3:4 - Рябенко (Декало, Алексюк), 52:57, 3:5 - Свищев (Катрич, Ворона), 57:16, 3:6 - Савченко (Н.А. Попов, Секірко-більш), 58:35, 3:7 - Підгурський (Коваленко, Катрич), 59:22, 3:8 - Ворона (Свищев, Максименко), 59:38.

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