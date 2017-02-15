Гравець "Піттсбурга" Кросбі набрав 999-е очко в кар'єрі НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі були зіграні сім матчів, в центральному з яких "Піттсбург" обіграв "Ванкувер" з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Капітан "Пінгвінз" Сідні Кросбі перервав серію з двох безрезультативних матчів, набравши очко за передачу. Вона стала його 999-м очком в кар'єрі. Оформити довгоочікувану тисячу Кросбі може в четвер в домашній грі проти "Вінніпега".

У свою чергу, головний герой матчу Євген Малкін тріумфально повернувся до складу "Піттсбурга" після семи пропущених матчів. Російський форвард забив гол, зробив передачу, завдав два кидки по воротах і виграв солідні 57 відсотків вкидань, ставши першою зіркою зустрічі. Малкін відкрив рахунок на початку другого періоду, а в третьому зробив класний пас на Філа Кессела, який забив 20-й гол у сезоні.

Піттсбург Пінгвінз — Ванкувер Кенакс— 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

1:0 – Малкін (Мяяття, Дейлі) – 25:16 2:0 – Гюнцель (Кросбі, Дюмоулин) – 42:27 3:0 – Кессел (Малкін, Вілсон) – 54:03 4:0 – Каллен (Боніно, Летанг) – 58:03

Едмонтон Ойлерс — Арізона Койотс— 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

0:1 — Джурис (Екман-Ларссон, Мартинук) — 10:44 1:1 — Драйзайтль (Лучич, Клефбом) — 22:51 (5х4) 2:1 — Хендрікс (Пакаринен, Летестю) — 23:22 2:2 — Ганзал (Будинок, Врбата) — 23:33 3:2 — Летестю (Макдэвид, Драйзайтль) — 30:24 (5х4) 4:2 — Клефбом (Слепышев, Драйзайтль) — 42:43 5:2 — Маруна (Клефбом, Макдэвид) — 46:29

Вінніпег Джетс — Даллас Старз— 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

1:0 – Лайні (Копп, Шайфли) – 15:04 2:0 – Армиа (Мэттьяс, Постма) – 27:37 2:1 – Бенн (Спецца, Сегін) – 28:43 2:2 – Сегін (Клингберг, Бенн) – 33:35 (5x4) 3:2 – Лайні (Шайфли) – 54:53 4:2 – Уілер – 58:12 (en), 5:2 – Лайні (Шайфли, Морріссі) – 58:58

Оттава Сенаторз — Баффало Сэйбрз— 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

0:1 – О'райллі (Окпосо, Фолк) – 00:24 1:1 – Райан (Карлссон, Клаэссон) – 14:45 2:1 – Фанеф (Райан) – 34:33 2:2 – Мулсон (Райнхарт, Айкел) – 40:51 2:3 – Бейлі (Маккейб, Ристолайнен) – 47:38

Міннесота Уайлд — Анахайм Дакс— 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 – Крамаросса (Перрі, Ліндхольм) – 04:38

Торонто Мейпл Ліфс — Нью-Йорк Айлендерс— 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

1:0 – Лейво – 11:36 2:0 – Кадрі (Зайцев, Нюландер) – 19:28 3:0 – Нюландер (Кадри, Полак) – 29:26 3:1 – Чимера – 36:55 (бул.) 4:1 – Меттьюс (Комарів, Лейво) – 45:41 (5x4) 5:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 47:16 6:1 – Меттьюс (Браун) – 51:51 7:1 – Ханвик (Лейво, Сміт) – 55:40

Нью-Джерсі Девілз — Колорадо Евеланш— 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

1:0 – Заха (Ноэсен, Юсефсон) – 02:04 1:1 – Барберио (Ландеског, Рантанен) – 26:43 (5x4) 2:1 – Грін (Зейджак) – 28:55 (5x4) 3:1 – Палмьери (Хол) – 36:25 3:2 – Григоренко (Дюшейн) – 38:34

Східна конференція

1. Вашингтон – 84 очки / 56 матчів

2. Піттсбург – 77/55

3. Коламбус – 75/55

4. Рейнджерс – 75/56

5. Монреаль – 70/58

6. Оттава – 64/54

7. Бостон – 64/58

8. Торонто – 63/55

9. Філадельфія – 61/56

10. Айлендерс – 60/55

11. Флорида – 58/54

12. Нью-Джерсі – 58/56

13. Баффало – 58/57

14. Тампа-Бей – 57/56

15. Кароліна – 55/53

16. Детройт – 54/56

Західна конференція

1. Міннесота – 80 очок/56 матчів

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 73/57

4. Анахайм – 70/58

5. Едмонтон – 68/57

6. Сент-Луїс – 63/56

7. Нешвілл – 62/56

8. Лос-Анджелес – 60/55

9. Калгарі – 59/57

10. Ванкувер – 56/57

11. Вінніпег – 56/59

12. Даллас – 54/58

13. Аризона – 45/55

14. Колорадо – 32/54