"Рейнджерс" здобув шосту поспіль перемогу в НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі було зіграно два матчі, в яких "Рейнджерс" виграли шостий раз поспіль, обігравши "Коламбус", а "Арізона" несподівано в гостях розгромила "Калгарі", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Рейнджерс" здобули шосту поспіль перемогу (3:2) і наздогнали за очками "Коламбус". У обох команд по 75 балів, втім у "Блю Джекетс" залишається одна гра в запасі. У понеділок перемогу "Нью-Йорку" приніс гол Джиммі Весі, забитий за 6:32 до кінця третього періоду при рівному рахунку. За останні 17 зустрічей на рахунку Весі два голи - і обидва в ворота "Коламбуса".

Вперше з 14 січня місце у воротах "Рейнджерс" зайняв Антті Раанта, який зробив 30 сейвів, а одну з шайб закинув захисник Ден Джирарді, який повернувся в склад після двох пропущених зустрічей. Особливо Раанте довелося потрудитися в кінцівці, коли суперник замінив воротаря на шостого польового гравця. Найвірніший шанс перевести гру в овертайм був у Кема Аткінсона за 25 секунд до фінальної сирени.

"Коламбус" не зміг виграти вдруге поспіль. Після 16-матчевої переможної серії "Блю Джекетс" лише раз перемогли двічі поспіль.

У свою чергу, "Арізона" продовжила серію вдалих матчів, розгромивши в гостях "Калгарі" - 5:0. Для команди Дейва Тіппетта ця перемога стала шостою в останніх 10 матчах. Доля зустрічі вирішилася в першій половині першого періоду, за який гості забили три голи, після чого рахунок став 4:0. Нападник Крістіан Дворак оформив дубль і зробив одну передачу.

Кращим гравцем матчу став воротар Майк Сміт, який відбив всі 36 кидків по своїх воротах. Голкіпер в 21-й раз у складі "Арізони" відіграв на нуль, завдяки чому зрівнявся за цим показником з Миколою Хабібуліним та Іллею Бризгаловим.

Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 08:12 Дубінські — 8 (Саад, Джонс) — 1:0, 20:12 Джирарди — 4 (Хейес, Міллер — більш) — 1:1, 44:49 Хейес— 15 — 1:2, 51:53 Фоліньо — 19 (Савар) — 2:2, 53:28 Візи — 13 (Степан, Холден) — 2:3

Воротарі: Бобровський — Раанта

Калгарі — Арізона 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Шайби: 06:45 Ханзал — 13 (Врбата, Будинок) — 0:1, 23:38 Дворак — 8 (Перлини, Екман-Ларссон) — 0:2, 24:04 Мартинук — 8 (Уайт, Мерфі) — 0:3, 31:08 Уайт — 6 (Шенн, Дворак) — 0:4, 42:12 Дворак — 9 (Доан, Шенн) — 0:5

Воротарі: Джонсон (Елліотт) — Сміт

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе Шаркс 57 73

2 Анахайм Дакс 57 68

3 Едмонтон Ойлерс 56 66

4 Лос-Анджелес Кінгз 55 60

5 Калгарі Флеймз 57 59

6 Ванкувер Кенакс 56 56

7 Арізона Койотіс 54 45

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота Уайлд 55 80

2 Чикаго Блэкхокс 57 75

3 Сент-Луїс Блюз 56 63

4 Нешвілл Предаторс 56 62

5 Вінніпег Джетс 58 54

6 Даллас Старс 57 54

7 Колорадо Эвэланш 53 32

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль Канадієнз 58 70

2 Бостон Брюїнз 58 64

3 Оттава Сенаторс 53 64

4 Торонто Мейпл Лівс 54 61

5 Флорида Пэнтерс 54 58

6 Тампа Бей Лайтнінг 56 57

7 Баффало Сейбрс 56 56

8 Детройт Ред Уінгз 56 54

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон Кепіталз 56 84

2 Нью-Йорк Рейнджерс 56 75

3 Коламбус Блу Джекетс 55 75

4 Піттсбург Пінгвінз 54 75

5 Філадельфія Флайерс 56 61

6 Нью-Йорк Айлендерс 54 60

7 Нью-Джерсі Девілз 55 56

8 Кароліна Харрікейнз 53 55