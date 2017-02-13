Кабмін вніс зміни до державної програми "Хокей України"

Кабінет міністрів України вніс зміни у Державну цільову соціальну програму «Хокей України», уточнивши результативні показники, обсяги фінансування завдань і заходів, терміни їх виконання з урахуванням фактичних обсягів фінансування та досягнутих результатів.

Відповідна постанова від 8 лютого 2017 р. №61 опубліковано на урядовому порталі.

Передбачається, що фінансування заходів, включених в програму, здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів Федерації хокею України та приватних інвесторів.

Згідно з прийнятою постановою, загальні обсяги фінансування програми складуть 850,67 млн грн, у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету – 337,72 млн грн, місцевих бюджетів – 260,93 млн грн, інших джерел -252,02 млн грн.