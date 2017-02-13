"Бостон" здобув третю перемогу поспіль при новому тренері в НХЛ

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі було зіграно шість матчів, в центральному з яких "Бостон" здобув третю перемогу поспіль при новому тренері Брюсі Кессіді, обігравши "Монреаль", який зазнав шостої поразки у семи матчах, повідомляє офіційний сайт ліги.

Головним героєм зустрічі став воротар Туукка Раск, який відбив всі 25 кидків по воротах і зіграв на нуль в шостий раз в сезоні. Для фінського воротаря ця перемога стала першою в кар'єрі над "Монреалем" після серії з 12 поразок. А "Брюїнз" вдома обіграли "Канадієнс" вперше з 12 січня 2012 року, програвши за цей відрізок дев'ять разів поспіль. У складі "Бостона" голами відзначилися Адам Макуэйд, Здено Хара, Давид Крейчі і Френк Ватрано.

"Монреаль" програв шостий матч із семи останніх. Обидві команди пішли на перерву - у "Бостона" буде шість днів відпочинку, у "Канадієнс" - п'ять.

"Схоже, ми просто втратили своє обличчя. Ми виглядаємо розгублено. Треба зробити крок назад і заново сфокусуватися", - сказав воротар Кері Прайс, який відбив 32 кидка.

"Монреаль" в останніх семи матчах забив 10 голів. До складу "Канадієнс" повернувся Брендан Галлахер, який пропустив 18 ігор через перелом руки, але нападу команди це не допомогло.

Нешвілл Предаторз — Даллас Старз— 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

0:1 — Бенн (Факсу, Сегін) — 12:24 )5х4) 0:2 — Шарп (Сегін, Бенн) — 15:46 (5х3) 0:3 — Шор (Рітчі, Сегін) — 32:02 (5х4) 1:3 — Йозі (Арвідссон) — 35:25 2:3 — Йозі (Ніл, Суббэн) — 40:45 )5х3) 3:3 — Ернкрок (Ніл, Суббэн) — 44:40 4:3 — Форсберг — 46:02 )4х5) 5:3 — Фішер — 58:22

Бостон Брюїнз — Монреаль Канадієнс— 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Маккуейд (Цегларик, Коло) — 08:57 2:0 — Хара (Спунер, Маршан) — 25:08 (4х5) 3:0 — Крейчі (Бэйкс, Цегларик) — 35:05 (5х4) 4:0 — Ватрано (Крейчі, Пастрняк) — 45:00

Баффало Сэйбрз — Ванкувер Кенакс— 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

1:0 — Енніс (Родрігес) — 04:58 1:1 — Хорват (Хаттон, Гранлунд) — 09:07 (5х4) 1:2 — Шапу (Сивин) — 16:37 2:2 — Окпосо (Ристолайнен, о'райллі) — 19:44 2:3 — Барроуз (Стечер, Хорват) — 25:00 2:4 — Шапу (Едлер, Барроуз) — 35:33

Нью-Джерсі Девілз — Сан-Хосе Шаркс— 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

1:0 — Паренто (Хол, Юсефсон) — 11:42 1:1 — Бернс (Торнтон, Мартін) — 22:27 1:2 — Бернс (Лабанк, Павелскі) — 27:46 1:3 — Торнтон (Власіч, Лабанк) — 31:22 1:4 — Гертл (Браун, Уорд) — 58:36 (en)

Міннесота Уайлд – Детройт Ред Уінгз– 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

1:0 – Гранлунд (Олофссон, Койву) – 13:01 (5х4) 2:0 – Нідеррайтер (Проссер, Койву) – 15:47 (5х4) 2:1 – Манта (Нюквист, Улле) -26:56 3:1 – Койл (Поминвилл, Олофссон) – 34:14 3:2 – Зеттерберг (Манта, Улле) – 35:39 4:2 – Парізе (Поминвилл) - 43:59 4:3 – Атанасиу (Крунвалль, Дженсен) – 44:34 5:3 – Фолин (Койл) – 47:20 6:3 – Парізе (Сперджен, Е. Стаал) – 50:50 (5х4)

Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Евеланш– 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

0:1 – Колборн (Тютін, Мартінсен) – 8:12 1:1 – Ледді (Сизикас, Джионта) – 12:01 2:1 – Строум (Ледді, Таварес) – 34:46 (5х3) 3:1 – Лі (Бойчак, Таварес)- 41:21 4:1 – Лі (Ледді, Бойчак) – 51:22 (5х4) 5:1 – Чимера (Нелсон) – 53:48

Східна конференція

1. Вашингтон – 84 очки / 56 матчів

2. Коламбус – 75/54

3. Піттсбург – 75/54

4. Рейнджерс – 73/55

5. Монреаль – 70/58

6. Оттава – 64/53

7. Бостон – 64/58

8. Торонто – 61/54

9. Філадельфія – 61/56

10. Айлендерс – 60/54

11. Флорида – 58/54

12. Тампа-Бей – 57/56

13. Нью-Джерсі – 56/55

14. Баффало – 56/56

15. Кароліна – 55/53

16. Детройт – 54/56

Західна конференція

1. Міннесота – 80 очок/55 матчів

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 73/57

4. Анахайм – 68/57

5. Едмонтон – 66/56

6. Сент-Луїс – 63/56

7. Нешвілл – 62/56

8. Лос-Анджелес – 60/55

9. Калгарі – 59/56

10. Ванкувер – 56/56

11. Даллас – 54/57

12. Вінніпег – 54/58

13. Аризона – 43/53

14. Колорадо – 32/53