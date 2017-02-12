"Вашингтон" здобув 12-ту домашню перемогу поспіль в НХЛ

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі було зіграно 13 матчів, в центральному з яких "Вашингтон" здобув 12-ту поспіль домашню перемогу, повідомляє офіційний сайт ліги,

"Вашингтон" упустив перевагу в рахунку 4:1, але в кінцівці зустрічі Закарі Санфорд забив перший гол у кар'єрі і дозволив "Кепіталз" домогтися кількох досягнень.

Команда Баррі Тротца здобула шосту перемогу поспіль, 12-ю поспіль вдома і в 11-й раз поспіль забила вдома не менше п'яти голів. Це стало повторенням рекорду ліги в сезоні 1970-71, коли це вдалося "Бостону". Воротар "Кепіталз" Брейді Холтбі здобув 14-ту перемогу поспіль, що є третім показником в історії НХЛ. Рекорд з 17 перемог належить Жилю Жильберу з "Брюїнз" (17 перемог у сезоні 1975-76).

Ніклас Бекстрем набрав три (1+2) очки і переступив позначку в 700 очок за кар'єру. У цьому сезоні у нього 60 балів, це друге місце у списку бомбардирів. Тепер "Вашингтон" чекає на п'ятиденний відпочинок.

У складі "Дакс" три (1+2) бали набрав Райан Гецлаф.

Едмонтон Ойлерс — Чикаго Блекхоукс— 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

1:0 — Маруна (Макдэвид) — 04:01 1:1 — Паник (Шмальц, Сібрук) — 05:49 1:2 — Кейн (Тейвз, Кит) — 09:54 (5x4) 1:3 — ван Римсдайк — 28:37 1:4 — Паник (Тейвз, Кейн) — 38:26 (5x4) 1:5 — Анісімов (Кейн, Кемпбелл) — 55:49

Торонто Мейпл Ліфс — Баффало Сэйбрз— 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

0:1 — Кейн (Райнхарт, Айкел) — 04:13 0:2 — Райнхарт (Окпосо, Айкел) — 05:08 (5x4) 0:3 — Кейн (Айкел, Фолк) — 18:02 1:3 — Марнер (Бозак, Зайців) — 35:57 (5x4)

Арізона Койотс — Піттсбург Пінгвінз — 4:3 ВІД (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

0:1 – Арчибальд (Фер, Кюнхакль) – 25:41 1:1 – Рідер – 26:40 2:1 – Ганзал (Врбата, Екман-Ларссон) – 29:00 (5x4) 3:1 – Ганзал (Екман-Ларссон, Будинок) – 43:36 3:2 – Арчибальд – 54:38 (4x5) 3:3 – Кессел (Летанг, Гюнцель) – 59:45 (6x5) 4:3 – Мерфі (Бурмістров) – 64:38 (3x3)

Вашингтон Кепіталз — Анахайм Дакс— 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

1:0 – Оші (Юханссон, Бекстрем) – 06:45 (5x4) 2:0 – Бекстрем (Овечкін, Оши) – 14:35 3:0 – Вілсон (Винник, Бігл) – 17:48 3:1 – Сильверберг (Кольяно, Гецлаф) – 27:16 4:1 – Винник – 32:18 (4x5) 4:2 – Ліндхольм (Гецлаф, Сильверберг) – 37:36 4:3 – Кеслер (Фаулер) – 49:38 4:4 – Гецлаф (Фаулер, Биекса) – 51:48 5:4 – Сенфорд (Конноллі, Нісканен) – 57:21 6:4 – Юханссон (Бекстрем) – 59:47

Вінніпег Джетс — Тампа-Бей Лайтнінг— 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 – Пойнт (Друен) – 12:04 0:2 – Бойл (Хедман, Дотчин) – 17:02 0:3 – Палат (Пойнт, Швидкий) – 22:11 1:3 – Троуба (Бафлин, Уілер) – 51:15 1:4 – Хедман (Пакетт, Палат) – 59:24

Нью-Йорк Рейнджерс — Колорадо Евеланш— 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

1:0 – Кляйн (Шей, Ліндберг) – 02:26 1:1 – Ландеског (Маккіннон, Тютін) – 19:44 1:2 – Мітчелл (Комо, Игинла) – 23:01 2:2 – Кляйн (Фаст, Ліндберг) – 42:50 3:2 – Неш (Степан, Макдона) – 45:36 4:2 – Хейз (Грабнер, Міллер) – 58:22

Монреаль Канадієнс — Сент-Луїс Блюз— 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

0:1 – Берглунд (Шварц, Пьєтранджело) – 03:49 1:1 – Уебер (Пачьоретти) – 16:39 1:2 – Перон (Лехтеря, Шаттенкірк) – 27:20 2:2 – Пачьоретти (Больє, Пэтерин) – 32:55 2:3 – Берглунд (Боумистер, Пьєтранджело) – 39:35 ( 2:4 – Берглунд (Перон, Шварц) – 58:59

Коламбус Блю Джекетс — Детройт Ред Уінгз— 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 – Дженнер (Дубінські) – 09:26 1:1 – Ванек (Зеттерберг, Хелм) – 16:06 (5x4) 2:1 – Аткінсон (Дженнер, Дубінські) – 31:27

Даллас Старз — Кароліна Харрікейнз— 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

1:0 – Линделль – 00:51 2:0 – Івз (Ікін, Бенн) – 05:49 3:0 – Маккензі – 06:11 3:1 – Ахо (Ліндхольм, Стаал) – 25:06 4:1 – Івз (Факсу, Бенн) – 37:09 (5x4) 4:2 – Фолк (Ліндхольм, Стаал) – 45:13 (5x4) 5:2 – Кракнелл (Маккензі) – 50:19

Нешвілл Предаторз — Флорида Пантерз— 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

0:1 – Ягр (Яндл, Юбердо) – 04:24 1:1 – Йозі – 09:19 (5x4) 1:2 – Йокінен (Трочек, Сміт) – 25:52 (5x4) 2:2 – Арвідссон (Елліс, Йозі) – 26:56 2:3 – Бьюгстад (Сгарбосса, Писик) – 27:24 2:4 – Трочек – 27:53 2:5 – Барков (Юбердо) – 29:53 (5x4) 3:5 – Арвідссон (Елліс) – 37:01 (4x5) 3:6 – Юбердо (Петровик) – 42:30 4:6 – Арвідссон (Вебер) – 58:48 (6x5) 4:7 – Трочек (Йокінен, Сміт) – 59:22

Філадельфія Флайєрс — Сан-Хосе Шаркс — 2:1 ВІД (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Проворов (Макдональд, Ворачек) – 46:22 1:1 – Марло (Лабанк, Торнтон) – 49:23 (5x4) 2:1 – Сіммондс – 61:04 (3x3)

Бостон Брюїнз — Ванкувер Кенакс— 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

0:1 – Хорват (Хансен, Барроуз) – 04:56 1:1 – Міллер (Спунер, Ватрано) – 13:33 2:1 – Ватрано (Крейчі, Коло) – 19:22 (5x4) 2:2 – Барроуз (Хансен, Хорват) – 39:59 3:2 – Міллер (Hayes, Ватрано) – 42:12 3:3 – Гранлунд (Едлер, Хаттон) – 54:23 (5x4) 4:3 – Пастрняк (Крейчі, Маккуейд) – 58:00

Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Айлендерс— 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 – Стоун (Карлссон) – 04:10 2:0 – Сміт (Турріс, Фанеф) – 24:35 3:0 – Пажо (Пайят) – 27:12

Східна конференція

1. Вашингтон – 84 очки / 56 матчів

2. Коламбус – 75/54

3. Піттсбург – 75/54

4. Рейнджерс – 73/55

5. Монреаль – 70/57

6. Оттава – 64/53

7. Бостон – 62/57

8. Торонто – 61/54

9. Філадельфія – 61/56

10. Айлендерс – 58/53

11. Флорида – 58/54

12. Тампа-Бей – 57/56

13. Нью-Джерсі – 56/54

14. Баффало – 56/55

15. Кароліна – 55/53

16. Детройт – 54/55

Західна конференція

1. Міннесота – 78 очок/54 матчі

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 70/56

4. Анахайм – 68/57

5. Едмонтон – 66/56

6. Сент-Луїс – 63/56

7. Лос-Анджелес – 60/55

8. Нешвілл – 60/55

9. Калгарі – 59/56

10. Ванкувер – 54/55

11. Даллас – 54/56

12. Вінніпег – 54/58

13. Аризона – 43/53

14. Колорадо – 32/52