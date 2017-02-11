Збірна України з хокею програла Словенії у заключному матчі етапу Eurochallenge

У польському Катовіце відбувся матч 3-го заключного туру змагання серії Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна України програла команді Словенії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 2:6.

Словенці активно розпочали матч і в першому періоді закинули дві шайби. Авторами голів стали Андре Хебар (на 5-й хвилині) і Девід Родман (на 18-й).

Читайте такожЗбірна України з хокею виграла перший матч EuroChallenge в Італії в овертайміПісля перерви суперник впевнено втримав свою перевагу у другій 20-хвилинці. Першим гол забив українець Микита Буценко, який точним кидком завершив комбінацію за участю Віталія Ляльки і Сергія Бабинця на 26-й хвилині. Але, в кінцівці періоду, на 39-й хвилині, перевагу словенців у два голи відновив Міха Верліч.

У заключній третій 20-хвилинці Сергій Бабинець знову скоротив відставання українців до мінімуму в самому початку періоду - на 41-й хвилині - 2:3. Але, згодом забивали тільки словенці, який відзначилися ще тричі - Ерік Панс на 45-й хвилині, Матіч Подліпнік на 57-й і Клемен Прентар на 59-й.

Таким чином. збірна України на турнірі в Польщі набрала 3 очки - програш в основний час від Словенії, програш в овертаймі від Польщі і перемога в серії булітів над Італією.