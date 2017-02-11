"Чикаго" обіграв "Вінніпег" в матчі НХЛ
Гра завершилася з рахунком 5:2.
У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно два матчі, в яких "Чикаго" впевнено обіграв "Вінніпег", а "Міннесота" була сильнішою за "Тампу" в серії буллітів, повідомляє офіційний сайт ліги.
"Чикаго" здобув четверту поспіль перемогу (5:2) за рахунок відмінних дій ударної ланки в особі Артемія Панаріна, Артема Анісімова та Патріка Кейна. На рахунку Панаріна гол і дві передачі, Анісімов і Кейн закинули по шайбі і зробили по одній передачі.
Гра була рівною аж до самого кінця третього періоду. Лише за три хвилини до закінчення третього періоду Данкан Кіт зробив рахунок 3:1 на користь "Чикаго", а Маріан Хосса і Панарін забивали вже у порожні ворота.
В іншому матчі дня воротар "Міннесоти" Деван Дубнік відбив 26 кидків за 65 хвилин гри і всі три булліта, здобувши 30-ту перемогу в сезоні (2:1, Б). За цим показником він вийшов на перше місце в лізі, обійшовши Сергія Бобровського з "Коламбуса". Голкіпер "Тампи" Андрій Василевський зіграв відмінно, зробив 37 сейвів і впорався з двома булітами з трьох. Єдиний кидок реалізував нападник "Уайлд" Мікко Койву.
Команди обмінялися голами наприкінці другого періоду. Ніно Нідеррайтер відкрив рахунок в більшості, а менш ніж через три хвилини Брейден Пойнт вирівняв ситуацію.
Східна конференція
1. Вашингтон – 82 очки / 55 матчів
2. Піттсбург – 74/53
3. Коламбус – 73/53
4. Рейнджерс – 71/54
5. Монреаль – 70/56
6. Оттава – 62/52
7. Торонто – 61/53
8. Бостон – 60/56
9. Філадельфія – 59/55
10. Айлендерс – 58/52
11. Флорида – 56/53
12. Нью-Джерсі – 56/54
13. Кароліна – 55/52
14. Тампа-Бей – 55/55
15. Баффало – 54/54
16. Детройт – 54/54
Західна конференція
1. Міннесота – 78 очок/54 матчі
2. Чикаго – 73/56
3. Сан-Хосе – 70/55
4. Анахайм – 68/56
5. Едмонтон – 66/55
6. Сент-Луїс – 61/55
7. Нешвілл – 60/54
8. Лос-Анджелес – 60/55
9. Калгарі – 59/56
10. Ванкувер – 54/54
11. Вінніпег – 54/57
12. Даллас – 52/55
13. Аризона – 41/52
14. Колорадо – 32/51