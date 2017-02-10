Збірна України з хокею програла Польщі на Eurochallenge

У польському Катовіце завершився матч 2-го туру Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна Польщі приймала команду України та обіграла суперника з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Доля матчу була вирішена в серії булітів.

Господарі льоду набагато активніше розпочали матч і вже на 2-й хвилині Мацей Урбанович відкрив рахунок. На 17-й хвилині Патрік Вайда збільшив перевагу своєї команди - 2:0.

Читайте такожЗбірна України з хокею виграла перший матч EuroChallenge у Італії в овертайміУ другому періоді, на 32-й хвилині гри, Шаміль Рамазанов сквитав один гол, завершивши комбінацію за участю Володимира Варіводи і Дмитра Чернишенка. А в третій 20-хвилинці, на 48-й хвилині Віктор Захаров зрівняв рахунок після пасів Олега Шафаренко та Олександра Побєдоносцева - 2:2.

Овертайм пройшов без забитих голів. Вирішальний булліт у складі господарів льоду реалізував Патрік Вронка.