"Монреаль" перервав чотириматчеву серію поразок у НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися 11 матчів, в одному з яких "Монреаль" переграв "Арізону" і перервав чотирьохматчеву безпрограшну серію, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася в овертаймі з рахунком 5:4.

Філадельфія — Нью-Йорк Айлендерс 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 12:07 Сіммондс — 22 (Гостисбихир, Ворачек — більш) — 1:0, 16:40 — 19 (Таварес, Строум — більш) — 1:1, 22:13 Чимера — 12 (Ледд, Зайденберг) — 1:2, 41:21 Сизикас — 6 (Бойчак) — 1:3

Воротарі: Мейсон — Грайсс

Вашингтон — Детройт 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Шайби: 05:57 Йоханссон — 18 (Кузнєцов, Вільямс) — 1:0, 13:30 Атанасиу — 12 (Спрул, Ванек) — 1:1, 16:23 Атанасиу — 13 (Ванек — більш) — 1:2, 18:30 Конноллі — 12 (Еллер, Альцнер) — 2:2, 21:16 Оші — 21 (Карлсон, Бэкстрем) — 3:2, 41:25 Зеттерберг — 12 (Мента, Нюквист) — 3:3, 44:15 Карлсон — 6 (Помилки) — 4:3, 54:18 Оші — 22 (Бэкстрем, Йоханссон — більш) — 5:3, 58:28 Бэкстрем — 16 (Бігл) — 6:3

Воротарі: Холтбі — Мразек

Нью-Йорк Рейнджерс — Нешвілл 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 16:39 Маклеод — 4 (Саббен, Уотсон) — 0:1, 23:50 Ярнкрок — 10 (Фішер, Саббен — більш) — 0:2, 28:12 Грабнер — 26 (Хейес) — 1:2, 34:58 Міллер — 17 (Хейес) — 2:2, 45:36 Крайдер — 22 (Зуккарелло, Зибанеджад) — 3:2, 56:00 Міллер — 18 (Макдонаг, Хейес) — 4:2, 57:59 Йосі — 6 (Джохансен, Йосі — больш) — 4:3

Воротарі: Лундквіст — Сарос

Коламбус — Ванкувер 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 20:44 Д. Сивин — 12 (Гранлунд, Х. Сивин) — 0:1, 28:53 Ерікссон — 11 (Д. Сивин, Х. Сивин — більш) — 0:2, 50:47 Мегна — 4 (Стетчер, Едлер) — 0:3

Воротарі: Бобровський — Міллер

Баффало — Анахайм 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Шайби: 19:57 Перрі— 10 — 0:1, 26:04 Айхель — 13 (Окпосо, о'райллі — більш) — 1:1, 40:55 Ракелл — 22 (Перрі, Ліндхольм) — 1:2, 45:46 Верметт — 8 (Монтур, Ліндхольм — більш) — 1:3, 50:11 Перрі — 11 (Ракелл, Фаулер) — 1:4, 58:22 Ристолайнен — 4 (Бейлі, Райнхарт) — 2:4, 59:04 Кольяно — 11 (Кеслер, Шоу) — 2:5

Воротарі: Ленер — Гібсон (Бернье)

Бостон — Сан-Хосе 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 00:52 Бэкес — 12 (Крюг, Крейчі) — 1:0, 07:51 Торнтон — 4 (Хертл) — 1:1, 15:52 Бержерон — 14 (Бэкес, Карло) — 2:1, 17:31 Пастрнак — 23 (Бержерон — більш) — 3:1, 21:08 Брон — 3 (Кутюр, Марло) — 3:2, 33:04 Шаллер — 7 (Неш, Мур) — 4:2, 39:11 Пастрнак — 24 (Бержерон, Маршан — більш) — 5:2, 57:23 Мейєр — 3 (Уорд, Хертл) — 5:3, 59:30 Маршан — 24 (Бержерон, Бэкес) — 6:3

Воротарі: Раск — Джонс (Делл)

Торонто — Сент-Луїс 1:2 (в овертаймі) (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 04:15 Берглунд — 14 (Пааярви, Швартц) — 0:1, 38:56 Райллі — 2 (Нюландер, Кадри) — 1:1, в овертаймі 00:20 Тарасенко — 26 (Лехтеря, Шеттенкирк) — 1:2

Воротарі: Андерсен — Аллен

Оттава — Даллас 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 14:41 Фанеф — 7 (Пажо — менше і менше) — 1:0, 17:55 Келлі— 5 — 2:0, 31:28 Руссель — 8 (Факсу, Джорді Бенн) — 2:1, 36:09 Джеймі Бенн — 17 (Линделл) — 2:2, 46:03 Стоун — 19 (Дзингель, Сісі) — 3:2

Воротарі: Кондон — Лехтонен

Флорида — Лос-Анджелес 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)

Шайби: 01:39 Браун — 8 (Мартінес, Картер — більш) — 0:1, 08:16 Картер — 28 (Pearson) — 0:2, 12:04 Йокінен — 6 (Бьегстад, Трочек) — 1:2, 14:59 Тоффолі — 9 (Дауті, Картер) — 1:3, 24:06 Пірсон — 16 (Браун) — 1:4, 24:27 Кінг — 7 (Льюїс, Човен) — 1:5, 27:31 Картер — 29 (Пірсона, Макнэбб) — 1:6, 51:09 Маршессо — 16 (Сгарбосса, Йокінен) — 2:6, 59:38 Барков — 10 (Ягр, Хьюбердо) — 3:6

Воротарі: Люонго (Раймер) — Будай

Колорадо — Піттсбург 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Шайби: 04:01 Кессел — 18 (Каллен) — 0:1, 23:50 Хорнквист — 16 (Кессел, Шультц — більш) — 0:2, 38:38 Хорнквист — 17 (Шультц) — 0:3, 56:44 Ландеског — 10 (Маккіннон, Рантанен — більш) — 1:3, 59:23 Кунитц — 8 (Каллен) — 1:4

Воротарі: Пікар — Мюррей

Аризона — Монреаль 4:5 (в овертаймі) (0:2, 3:0, 1:2, 0:1)

Шайби: 00:57 Пасиоретти — 26 (Дано, Пітрі) — 0:1, 13:10 Марков — 3 (Маккэррон, Карр) — 0:2, 33:46 Дворак — 6 (Будинок, Екман-Ларссон — більш) — 1:2, 35:45 Будиночок — 6 (Холланд, Мерфі) — 2:2, 36:07 Голігоскі — 2 (Мартинук — менше і менше) — 3:2, 42:52 Пасиоретти — 27 (Марков, Пітрі — больш) — 3:3, 49:56 Радулов — 14 (Дано, Пасиоретти) — 3:4, 55:08 Дворак — 7 — 4:4, в овертаймі 02:13 Гальченюк — 12 (Пасиоретти) — 4:5

Воротарі: Сміт — Прайс

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе 55 ігор 70 очок

2 Анахайм 56 68

3 Едмонтон 55 66

4 Лос-Анджелес 55 60

5 Калгарі 56 59

6 Ванкувер 54 54

7 Арізона 52 41

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота 53 76

2 Чикаго 55 71

3 Сент-Луїс 55 61

4 Нешвілл 54 60

5 Вінніпег 56 54

6 Даллас 55 52

7 Колорадо 51 32

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль 56 70

2 Оттава 52 62

3 Торонто 53 61

4 Бостон 56 60

5 Флорида 53 56

6 Баффало 54 54

7 Детройт 54 54

8 Тампа Бей 54 54

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон 55 82

2 Піттсбург 53 74

3 Коламбус 53 73

4 Рейнджерс 54 71

5 Філадельфія 55 59

6 Айлендерс 52 58

7 Нью-Джерсі 54 56

8 Кароліна 52 55