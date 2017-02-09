Збірна України з хокею виграла перший матч EuroChallenge у Італії в овертаймі

У польському Катовіце завершився стартовий матч етапу Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна України обіграла команду Італії у овертаймі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 4:3.

Команди провели дуже результативний перший період, де було закинуто п'ять голів. Павло Таран відкрив рахунок на 8-й хвилині, після чого Шаміль Рамазанов подвоїв перевагу українців на 14-й хвилині. Втім, за 6 хвилин италійці не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед - 3:2.

В середині другого періоду, на 32-й хвилині, Микита Буценко зрівняв рахунок.

Третій період виявився безрезультатним. А в овертаймі, на 65-й хвилині, Дмитро Ігнатенко з подачі Олександра Побєдоносцева забив вирішальний гол - 4:3.

У п'ятницю наша команда проведе матч з господарями турніру - збірною Польщі, а в суботу - з командою Словенії.