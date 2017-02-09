Оприлюднено склад збірної України з хокею на Eurochallenge

Тренерський штаб національної збірної України з хокею оприлюднив склад команди на етап Eurochallenge в Польщі. повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

На турнір, який пройде Катовіце, тренерський штаб на чолі з Олександром Савицьким взяв 22 хокеїста. Всі вони представляють клуби Української хокейної ліги.

Воротарі: Едуард Захарченко (ХК Кременчук), Богдан Дяченко (Донбас);

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Нападники: Сергій Бабинець (Білий Барс), Дмитро Чернишенко, Юрій Петранговський, Владислав Гаврик (всі — ХК " Кременчуг), Володимир Чердак, Шаміль Рамазанов, Віталій Лялька, Микита Буценко, Олег Шафаренко, Артем Бондарєв, Віктор Захаров, Дмитро Німенко (всі — ХК Донбас).

Турнір у Польщі пройде з 9 по 11 лютого. Збірна України по черзі зіграє з командами Італії, Польщі та Словенії.

Цей турніру стане одним з етапів підготовки команди до домашнього Чемпіонату світу-2017, який пройде в столичному Палаці спорту в квітні.