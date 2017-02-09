"Чикаго" перервав серію з восьми поспіль поразок від "Міннесоти" в НХЛ

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі був зіграний один матч, в якому "Чикаго" перервав серію з восьми поспіль поразок від "Міннесоти", вирвавши перемогу в овертаймі завдяки голу Джонатана Тэйвза, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Міннесота" двічі відігравалася з рахунку 0:2 і 2:3, але все-таки поступилася в овертаймі через голи Джонатана Тейвза. У "Уайлд" були хороші моменти, щоб взяти два очки, але "Блекхокс" в ключові моменти виручив воротар Корі Кроуфорд, який зробив у підсумку 35 сейвів.

"Чикаго" обіграв "Міннесоту" після восьми поспіль поразок в особистих зустрічах, вигравши в третій раз поспіль і наблизився до "Уайлд" на відстань у п'ять очок.

"Найважливіша перемога, - сказав тренер "Чикаго" Джоел Кенневілль. - Вона була нам потрібна, щоб далеко не відпустити суперника. У нас багато що виходило, так само як і нам вдався відмінний початок матчу. Прикро, що ми втратили перемогу в основний час і дали супернику взяти одне очко, але в будь-якому випадку два очки вкрай важливі".

Тейвз окрім переможного гола відзначився двома гольовими передачами. В останніх семи зустрічах на його рахунку чотири голи і сім передач.

"Міннесота" зазнала другої поразки в чотирьох матчах, але продовжує впевнено очолювати таблицю Західної конференції. "Уайлд" набрали очки за рахунок гола Еріка Хаули, який зрівняв рахунок (3:3) за 3:03 до кінця третього періоду. У воротах "Міннесоти" грав Дарсі Кемпер, який відбив 28 кидків.