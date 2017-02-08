"Вашинтон" в 10-й раз поспіль виграв вдома у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбулися 11 матчів, в центральному з яких лідер регулярного чемпіонату "Вашингтон Кепітал" обіграв "Кароліну Харрікейнз" вигравши 10-й матч поспіль на своєму майданчику, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вашингтон" здобув 10-у домашню перемогу поспіль, вдруге за три дні вигравши з рахунком 5:0. У неділю "Кепіталз" з тим же рахунком переграли "Лос-Анджелес", і знову всі п'ять шайб закинули п'ять різних хокеїстів. У дев'ятій домашній зустрічі поспіль "Вашингтон" забив не менше п'яти голів. Воротар Брейден Холтбі відбив 23 кидка і оформив 30-й шатаут в кар'єрі, а також сьомий у цьому сезоні. За цим показником він ділить перше місце з голкіпером "Кінгз" Петером Будаєм.

Олександр Овечкін забив переможний гол у більшості і вийшов на одноосібне 14-е місце по голам у більшості (205) в історії ліги, обійшовши Джо Сакика (204), а також на 12-е місце за кількістю переможних шайб (95), обігнавши Стіва Айзермана (94). З 26 шайбами у цьому сезоні Овечкін ділить третє місце в гонці снайперів, поступаючись лідеру Кросбі чотирма точними кидками.

Баффало — Сан-Хосе 5:4 (в овертаймі) (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 07:24 Моулсон — 11 (Джионта, Енніс — більш) — 1:0, 14:03 Уорд — 6 (Бернс, Мартін) — 1:1, 17:13 Кутюр — 19 (Бодкер, Власіч) — 1:2, 31:23 Карлссон — 7 (Соренсен, Хейлі) — 1:3, 46:07 Павелскі — 18 (Бернс, Марло — більш) — 1:4, 49:03 о'райллі — 11 (Айхель, Ристолайнен — больш) — 2:4, 51:36 Кейн — 15 (Фрэнсон, Джионта) — 3:4, 52:31 Окпосо — 17 (Райнхарт, о'райллі) — 4:4, в овертаймі 01:05 Кейн — 15 (Айхель) — 5:4

Воротарі: Нілссон — Джонс

Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 04:01 Ліндберг — 2 (Бучневич, Стаал) — 1:0, 21:06 Зуккарелло — 11 (Крайдер, Шей) — 2:0, 26:14 Силфверберг — 16 (Кольяно) — 2:1, 43:45 Грабнер — 24 (Міллер, Шей) — 3:1, 59:41 Грабнер — 25 (Міллер, Хейес) — 4:1

Воротарі: Лундквіст — Гібсон

Піттсбург — Калгарі 2:3 (по буллітам) (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 36:19 Ферланд— 8 — 0:1, 38:03 Фролік — 13 (Ткачак, Бэклунд) — 0:2, 45:51 Кунитц — 7 (Кросбі, Летанг) — 1:2, 55:06 Гинтцель — 5 (Коул) — 2:2

Вирішальний булліт: Верстиг (перший раунд)

Вашингтон — Кароліна 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 10:23 Овечкін — 26 (Нісканен, Бэкстрем — більш) — 1:0, 13:47 Конноллі — 11 (Бураковски, Карлсон) — 2:0, 46:10 Еллер — 10 (Конноллі, Шмідт) — 3:0, 46:37 Кузнєцов — 12 (Йоханссон, Вільямс) — 4:0, 54:12 Йоханссон — 17 (Овечкін, Нісканен — більш) — 5:0

Воротарі: Холтбі — Лак

Торонто — Даллас 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 09:08 Гардінер — 7 (Марнер, Бозак) — 1:0, 37:32 Меттьюз — 25 (Гардінер) — 2:0, 44:00 Сегін — 20 (Ікін — більш) — 2:1, 47:26 Зайців — 2 (Кадри, Райллі — більш) — 3:1

Воротарі: Макэлхинни — Ніємі

Оттава — Сент-Луїс 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Шайби: 21:51 Пааярви — 2 (Шеттенкирк) — 0:1, 26:46 Тарасенко — 24 (Счастны, Перон) — 0:2, 41:46 Берглунд — 13 (Агостіно, Перон — більш) — 0:3, 50:43 Стін — 11 (Счастны) — 0:4, 53:49 Тарасенко — 25 (Стін, Парейко) — 0:5, 55:01 Барбашов — 1 — 0:6

Воротарі: Хеммонд — Аллен

Детройт — Коламбус 2:3 (в овертаймі) (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 03:22 Дженсен — 2 (Ларкін, Шихэн) — 1:0, 09:20 Дубінські — 7 (Дженнер) — 1:1, 15:56 Аткінсон — 26 (Дубінські, Джонсон) — 1:2, 29:00 Ванек — 13 (Абделькадер, Грін — більш) — 2:2, в овертаймі 03:22 Джонс — 10 (Дубінські) — 2:3

Воротарі: Мразек — Бобровський

Тампа-Бей — Лос-Анджелес 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 07:46 Дрюэн— 16 — 1:0, 26:55 Кучеров — 20 (Намісників, Сустр) — 2:0, 31:02 Дюмонт — 1 (Браун, Хедман) — 3:0, 38:18 Кучеров — 21 (Намісників, Витковски) — 4:0, 53:08 Кобурн — 2 (Дрюэн, Вермин) — 5:0

Воротарі: Бішоп — Будай

Нешвілл — Ванкувер 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 06:01 Гранлунд— 13 — 0:1, 12:20 Арвідссон — 14 (Уілсон, Ярнкрок) — 1:1, 16:32 Ярнкрок — 9 (Арвідссон, Йосі) — 2:1, 49:04 Форсберг — 16 (Джохансен, Йосі — більш) — 3:1, 52:06 Едлер — 2 (Хорват, Хаттон — більш) — 3:2, 59:17 Фішер — 13 — 4:2

Воротарі: Рінне — Маркстрем

Вінніпег — Міннесота 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 11:51 Нідеррайтер — 16 (Койл, Поминвилль) — 0:1, 19:19 Поминвилль — 9 (Койл) — 0:2, 22:23 Поминвилль — 10 (Койл) — 0:3, 25:35 Літтл — 15 (Троуба, Армиа) — 1:3, 36:42 Армиа — 4 (Маттіас, Лоурі) — 2:3, 58:40 Нідеррайтер — 17 (Поминвилль, Сканделла) — 2:4

Воротарі: Павелець (Хеллебайк) — Дубник

Колорадо — Монреаль 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 00:30 Рантанен — 9 (Маккіннон, Ландеског) — 1:0, 02:25 Мартінсен — 3 (Бушемин, Пікара) — 2:0, 33:10 Рантанен — 10 (Барберио, Ландеског) — 3:0, 46:01 Рантанен — 11 (Маккіннон, Барберио — больш) — 4:0

Воротарі: Пікар — Прайс

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе 54 ігри/ 70 очок

2 Анахайм 55 66

3 Едмонтон 55 66

4 Калгарі 56 59

5 Лос-Анджелес 54 58

6 Ванкувер 53 52

7 Арізона 51 40

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота 52 75

2 Чикаго 54 69

3 Нешвілл 53 60

4 Сент-Луїс 54 59

5 Вінніпег 56 54

6 Даллас 54 52

7 Колорадо 50 32

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль 55 68

2 Торонто 52 60

3 Оттава 51 60

4 Бостон 55 58

5 Флорида 52 56

6 Тампа Бей 54 54

7 Баффало 53 54

8 Детройт 53 54

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон 54 80

2 Коламбус 52 73

3 Піттсбург 52 72

4 Рейнджерс 53 69

5 Філадельфія 54 59

6 Нью-Джерсі 54 56

7 Айлендерс 51 56

8 Кароліна 52 55