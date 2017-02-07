"Нью-Джерсі" перервав серію з семи домашніх поразок у НХЛ
"Девілз" обіграли "Баффало Сейбрз" з рахунком 2:1.
У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися три матчі, в центральному з яких "Нью-Джерсі" обіграв "Баффало" і перервав серію невдач на своєму майданчику, повідомляє офіційний сайт ліги.
Матч закінчився з рахунком 2:1.
"Нью-Джерсі" перервав серію з семи домашніх поразок за рахунок першого переможного у кар'єрі гола форварда Павла Захі. 19-річний новачок забив за рахунку 1:1 на 13-й хвилині третього періоду, реалізувавши більшість.
"Девілз" виграли дві зустрічі поспіль вперше з 13-17 січня. "Баффало" зазнав четвертої поразки в п'яти матчах.
Нью-Джерсі — Баффало 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайби: 28:46 Енріке — 15 (Каммаллери, Заха — більш) — 1:0, 48:39 Енніс — 3 (Окпосо, Фальк) — 1:1, 52:33 Заха — 6 (Каммаллери, Северсон — більш) — 2:1
Воротарі: Шнайдер — Ленер
Нью-Йорк Айлендерс — Торонто 6:5 (в овертаймі) (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)
Шайби: 01:23 Строум — 8 (Нельсон, Бойчак) — 1:0, 13:27 Сощников — 4 (Зайцев, Райллі) — 1:1, 14:51 Меттьюз — 24 (Райллі) — 1:2, 18:13 Кульомін — 9 (Сизикас, Прінс) — 2:2, 25:12 Марнер — 14 (Бозак, Ханвик) — 2:3, 29:34 Хайман — 8 (Зайців — менше і менше) — 2:4, 33:48 Нельсон — 12 (Строум,) — 3:4, 53:30 Бейлі — 11 (Чи, Зайденберг) — 4:4, 57:59 Нюландер — 14 (Каррік, Кадри) — 4:5, 58:31 Ледд — 12 (Бейлі, Ледді) — 5:5, в овертаймі 02:42 Нельсон — 13 (Бейлі, де Хаан) — 6:5
Воротарі: Грайсс — Андерсен
Філадельфія — Сент-Луїс 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Шайби: 35:22 Счастны — 15 (Шеттенкирк, Стін) — 0:1, 42:20 Агостіно — 1 (Перон, Лехтеря) — 0:2
Воротарі: Нойвірт — Хаттон
ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН
1 Сан-Хосе 53 гри 69 очок
2 Едмонтон 55 66
3 Анахайм 54 66
4 Лос-Анджелес 53 58
5 Калгарі 55 57
6 Ванкувер 52 52
7 Арізона 51 40
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
1 Міннесота 51 73
2 Чикаго 54 69
3 Нешвілл 52 58
4 Сент-Луїс 53 57
5 Вінніпег 55 54
6 Даллас 53 52
7 Колорадо 49 30
АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 Монреаль 54 68
2 Оттава 50 60
3 Бостон 55 58
4 Торонто 51 58
5 Флорида 52 56
6 Детройт 52 53
7 Тампа Бей 53 52
8 Баффало 52 52
СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 Вашингтон 53 78
2 Коламбус 51 71
3 Піттсбург 51 71
4 Рейнджерс 52 67
5 Філадельфія 54 59
6 Нью-Джерсі 54 56
7 Айлендерс 51 56
8 Кароліна 51 55