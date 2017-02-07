"Нью-Джерсі" перервав серію з семи домашніх поразок у НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися три матчі, в центральному з яких "Нью-Джерсі" обіграв "Баффало" і перервав серію невдач на своєму майданчику, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 2:1.

"Нью-Джерсі" перервав серію з семи домашніх поразок за рахунок першого переможного у кар'єрі гола форварда Павла Захі. 19-річний новачок забив за рахунку 1:1 на 13-й хвилині третього періоду, реалізувавши більшість.

"Девілз" виграли дві зустрічі поспіль вперше з 13-17 січня. "Баффало" зазнав четвертої поразки в п'яти матчах.

Нью-Джерсі — Баффало 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 28:46 Енріке — 15 (Каммаллери, Заха — більш) — 1:0, 48:39 Енніс — 3 (Окпосо, Фальк) — 1:1, 52:33 Заха — 6 (Каммаллери, Северсон — більш) — 2:1

Воротарі: Шнайдер — Ленер

Нью-Йорк Айлендерс — Торонто 6:5 (в овертаймі) (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)

Шайби: 01:23 Строум — 8 (Нельсон, Бойчак) — 1:0, 13:27 Сощников — 4 (Зайцев, Райллі) — 1:1, 14:51 Меттьюз — 24 (Райллі) — 1:2, 18:13 Кульомін — 9 (Сизикас, Прінс) — 2:2, 25:12 Марнер — 14 (Бозак, Ханвик) — 2:3, 29:34 Хайман — 8 (Зайців — менше і менше) — 2:4, 33:48 Нельсон — 12 (Строум,) — 3:4, 53:30 Бейлі — 11 (Чи, Зайденберг) — 4:4, 57:59 Нюландер — 14 (Каррік, Кадри) — 4:5, 58:31 Ледд — 12 (Бейлі, Ледді) — 5:5, в овертаймі 02:42 Нельсон — 13 (Бейлі, де Хаан) — 6:5

Воротарі: Грайсс — Андерсен

Філадельфія — Сент-Луїс 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 35:22 Счастны — 15 (Шеттенкирк, Стін) — 0:1, 42:20 Агостіно — 1 (Перон, Лехтеря) — 0:2

Воротарі: Нойвірт — Хаттон

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Хосе 53 гри 69 очок

2 Едмонтон 55 66

3 Анахайм 54 66

4 Лос-Анджелес 53 58

5 Калгарі 55 57

6 Ванкувер 52 52

7 Арізона 51 40

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Міннесота 51 73

2 Чикаго 54 69

3 Нешвілл 52 58

4 Сент-Луїс 53 57

5 Вінніпег 55 54

6 Даллас 53 52

7 Колорадо 49 30

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Монреаль 54 68

2 Оттава 50 60

3 Бостон 55 58

4 Торонто 51 58

5 Флорида 52 56

6 Детройт 52 53

7 Тампа Бей 53 52

8 Баффало 52 52

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон 53 78

2 Коламбус 51 71

3 Піттсбург 51 71

4 Рейнджерс 52 67

5 Філадельфія 54 59

6 Нью-Джерсі 54 56

7 Айлендерс 51 56

8 Кароліна 51 55