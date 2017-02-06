Тренерський штаб хокейного "Донбасу" пішов у відставку після поразки від "Кривбасу"
Лідер чемпіонату України залишився без свого тренера Анатолія Степанищева.
Хокейний клуб "Донбас" розірвав контракти з тренерським штабом команди, за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".
Команду залишили головний тренер Анатолій Степанищев та його помічники - Андрій Срюбко і Євген Бруль.
Під керівництвом Анатолія Степанищева "Донбас" став чемпіоном України в 2016 році, а також брав участь у Континентальному Кубку.
"ХК "Донбас" дякує тренерам за роботу і бажає успіхів у подальшій кар'єрі!", - йдеться в клубному повідомленні.
Виконуючим обов'язки головного тренера "Донбасу" призначений спортивний директор Сергій Вітер, який працює в системі клубу з 2010 року. Також Сергій Володимирович захищав кольори донецької команди в період своєї хокейної кар'єри.