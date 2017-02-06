Лідер НХЛ "Вашингтон" обіграв "Лос-Анджелес" в черговому матчі регулярного чемпіонату

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі відбулися три матчі, в центральному з яких лідер регулярної першості "Вашингтон кепіталз" обіграв "Лос-Анджелес Кінгз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 5:0.

"Вашингтон" перервав п'ятиматчеву переможну серію "Кінгз" за рахунок відмінної гри Філіпа Грубауера, зробив 38 сейвів. Це третій в сезоні "сухар" другого номера "Кепіталз". Команда Баррі Тротца виграла дев'ятий поспіль домашній поєдинок.

Голами у складі "Вашингтона" відзначилися п'ять різних хокеїстів. Перед початком матчу "Кепіталз" привітали Олександра Овечкіна з 1000 закинутих шайб у кар'єрі, подарувавши йому золоту ключку. Капітан команди відзначився однією результативною передачею і чотирма кидками по воротах.

Нью-Йорк Рейнджерс — Калгарі Флеймс— 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

0:1 — Хемілтон (Баклунд, Ткачук) — 06:59 (5x4) 1:1 — Неш (Степан, Макдона) — 08:54 (5x4) 2:1 — Грабнер (Шей, Міллер) — 41:54 2:2 — Брауера (Годро, Монахан) — 44:40 3:2 — Крайдер (Зибанеджад, Жирарди) — 48:20 4:2 — Фаст (Міллер, Грабнер) — 51:32 4:3 — Ткачук (Баклунд) — 52:33

Воротарі: Лундквіст 29/32 – Б. Елліотт 28/32

Вашингтон Кепіталз — Лос-Анджелес Кінгз— 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Еллер (Конноллі) — 03:16 2:0 — Юханссон (Кузнєцов, Орпик) — 18:12 3:0 — Конноллі (Уілсон, Алзнер) — 23:43 4:0 — Оші (Бекстрем, Овечкін) — 36:24 5:0 — Вільямс (Юханссон) — 56:38

Воротарі: Грубауэр 38/38 – Будай 11/15, Заткофф 4/5

Монреаль Канадієнс — Едмонтон Ойлерс — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Драйзайтль — 65:00 ( ПБ)

Воротарі: Монтойя 32/32 – Телбот 22/22

Східна конференція

1. Вашингтон – 78 очок / 53 матчі

2. Коламбус – 71/51

3. Піттсбург – 71/51

4. Монреаль – 68/54

5. Рейнджерс – 67/52

6. Оттава – 60/50

7. Філадельфія – 59/53

8. Бостон – 58/55

9. Торонто – 57/50

10. Флорида – 56/52

11. Кароліна – 55/51

12. Айлендерс – 54/50

13. Нью-Джерсі – 54/53

14. Детройт – 53/52

15. Баффало – 52/51

16. Тампа-Бей – 52/53

Західна конференція

1. Міннесота – 73 очки/51 матч

2. Сан-Хосе – 69/53

3. Чикаго – 69/54

4. Анахайм – 66/54

5. Едмонтон – 66/55

6. Нешвілл – 58/52

7. Лос-Анджелес – 58/53

8. Калгарі – 57/55

9. Сент-Луїс – 55/52

10. Вінніпег – 54/55

11. Ванкувер – 52/52

12. Даллас – 52/53

13. Аризона – 40/51

14. Колорадо – 30/49