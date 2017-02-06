Лідер НХЛ "Вашингтон" обіграв "Лос-Анджелес" в черговому матчі регулярного чемпіонату
Маг завершився з рахунком 5:0.
У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі відбулися три матчі, в центральному з яких лідер регулярної першості "Вашингтон кепіталз" обіграв "Лос-Анджелес Кінгз", повідомляє офіційний сайт ліги.
Матч завершився з рахунком 5:0.
"Вашингтон" перервав п'ятиматчеву переможну серію "Кінгз" за рахунок відмінної гри Філіпа Грубауера, зробив 38 сейвів. Це третій в сезоні "сухар" другого номера "Кепіталз". Команда Баррі Тротца виграла дев'ятий поспіль домашній поєдинок.
Голами у складі "Вашингтона" відзначилися п'ять різних хокеїстів. Перед початком матчу "Кепіталз" привітали Олександра Овечкіна з 1000 закинутих шайб у кар'єрі, подарувавши йому золоту ключку. Капітан команди відзначився однією результативною передачею і чотирма кидками по воротах.
Нью-Йорк Рейнджерс — Калгарі Флеймс— 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)
0:1 — Хемілтон (Баклунд, Ткачук) — 06:59 (5x4) 1:1 — Неш (Степан, Макдона) — 08:54 (5x4) 2:1 — Грабнер (Шей, Міллер) — 41:54 2:2 — Брауера (Годро, Монахан) — 44:40 3:2 — Крайдер (Зибанеджад, Жирарди) — 48:20 4:2 — Фаст (Міллер, Грабнер) — 51:32 4:3 — Ткачук (Баклунд) — 52:33
Воротарі: Лундквіст 29/32 – Б. Елліотт 28/32
Вашингтон Кепіталз — Лос-Анджелес Кінгз— 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Еллер (Конноллі) — 03:16 2:0 — Юханссон (Кузнєцов, Орпик) — 18:12 3:0 — Конноллі (Уілсон, Алзнер) — 23:43 4:0 — Оші (Бекстрем, Овечкін) — 36:24 5:0 — Вільямс (Юханссон) — 56:38
Воротарі: Грубауэр 38/38 – Будай 11/15, Заткофф 4/5
Монреаль Канадієнс — Едмонтон Ойлерс — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Драйзайтль — 65:00 ( ПБ)
Воротарі: Монтойя 32/32 – Телбот 22/22
Східна конференція
1. Вашингтон – 78 очок / 53 матчі
2. Коламбус – 71/51
3. Піттсбург – 71/51
4. Монреаль – 68/54
5. Рейнджерс – 67/52
6. Оттава – 60/50
7. Філадельфія – 59/53
8. Бостон – 58/55
9. Торонто – 57/50
10. Флорида – 56/52
11. Кароліна – 55/51
12. Айлендерс – 54/50
13. Нью-Джерсі – 54/53
14. Детройт – 53/52
15. Баффало – 52/51
16. Тампа-Бей – 52/53
Західна конференція
1. Міннесота – 73 очки/51 матч
2. Сан-Хосе – 69/53
3. Чикаго – 69/54
4. Анахайм – 66/54
5. Едмонтон – 66/55
6. Нешвілл – 58/52
7. Лос-Анджелес – 58/53
8. Калгарі – 57/55
9. Сент-Луїс – 55/52
10. Вінніпег – 54/55
11. Ванкувер – 52/52
12. Даллас – 52/53
13. Аризона – 40/51
14. Колорадо – 30/49