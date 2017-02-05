Лідер регулярного чемпіонату НХЛ "Вашингтон" здобув важку перемогу над "Монреалем"

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі було зіграно 13 матчів, в центральному з яких лідер чемпіонату "Вашингтон Кепіталз" насилу обіграв "Монреаль Канадієнс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Воротар "Вашингтона" Брейді Холтбі виграв 10-й матч поспіль, зробивши 20 сейвів в грі з "Монреалем". В останній раз "Кепіталз" програвали з Холтбі у воротах ще минулого року - 29 грудня. "Вашингтон" в четвертий раз поспіль переміг у Монреалі.

Першою зіркою матчу був визнаний автор переможного гола Ніклас Бекстрем.

Монреаль — Вашингтон 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 03:02 Бігл — 11 (Віннік, Уїлсон) — 0:1, 07:32 Радулов — 13 (Дано, Пасіоретті) — 1:1, 29:26 Бураковскі — 11 (Коннолли, Эллер) — 1:2, 45:16 Бэкстрем — 15 (Нисканен — больш) — 1:3, 47:49 Пасиоретти — 25 (Радулов) — 2:3

Воротарі: Прайс — Холтбі

Філадельфія — Лос-Анджелес 0:1 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: в овертаймі 02:35 Картер — 27 (Копітар, Дауті) — 0:1

Воротарі: Нойвірт — Будай

Колорадо — Вінніпег 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 05:27 Игинла — 7 (Бушемин, Дюшен — більш) — 1:0, 09:35 Лоурі — 8 (Армиа) — 1:1, 14:35 Маккіннон — 12 (Рантанен, Ландеског) — 2:1, 20:29 Лоурі — 9 (Wheeler, Бафальен — більш) — 2:2, 28:03 Ньєто — 3 (Вейркоч, Дюшен) — 3:2, 42:04 Содерберг — 5 (Игинла, Комо) — 4:2, 59:22 Ньєто — 4 (Дюшен, Задоров) — 5:2

Воротарі: Пікар — Павелець

Бостон — Торонто 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)

Шайби: 02:17 Пастрнак — 21 (Бержерон, Хара) — 1:0, 11:15 Нюландер — 11 (Кадри, Меттьюз) — 1:1, 28:31 ван Римсдайк — 18 (Марнер) — 1:2, 29:09 Нюландер— 12 — 1:3, 30:17 Нюландер — 13 (Браун, Меттьюз — більш) — 1:4, 30:55 Пастрнак — 22 (Бержерон, Хара) — 2:4, 35:53 Крюг — 5 (Пастрнак, Спунер — більш) — 3:4, 50:06 Спунер — 8 (Хара, Мур) — 4:4, 55:15 Браун — 12 (Хайман, Меттьюз) — 4:5, 57:06 Бержерон — 13 (Крюг, Маршан — більш) — 5:5, 58:24 ван Римсдайк — 19 (Бозак, Марнер) — 5:6

Воротарі: Раск (Макінтайр) — Андерсен

Баффало — Оттава 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 10:11 Окпосо — 16 (Фальк, Джорджес) — 1:0, 36:51 О'райллі — 10 (Ристолайнен, Енніс) — 2:0, 45:53 Райнхарт — 11 (Айхель) — 3:0, 50:51 Фоліньо — 9 (Айхель) — 4:0

Воротарі: Ленер — Кондон (Хеммонд)

Тампа-Бей — Анахайм 3:2 (по буллітам) (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 08:14 Монтур — 1 (Силфверберг, Кеслер) — 0:1, 09:48 Дрюэн — 15 (Джонсон, Кучеров) — 1:1, 30:56 Киллорн — 16 (Кучеров — більш) — 2:1, 44:02 Гетцлаф — 8 (Биекса, Кеслер) — 2:2

Вирішальний булліт: Бойл (четвертий раунд)

Воротарі: Бішоп — Берньє

Нью-Йорк Айлендерс — Кароліна 4:5 (в овертаймі) (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Шайби: 09:53 Слэвин — 2 (Пеші, Ліндхольм) — 0:1, 11:14 — 18 (Зайденберг, Бейлі) — 1:1, 22:35 Сизикас — 5 (Строум, Прінс) — 2:1, 22:57 Хэйнси — 3 (Ліндхольм, Стаал) — 2:2, 24:37 Стемпняк — 10 (Скіннер) — 2:3, 39:00 Нельсон — 11 (Строум, Пелех) — 3:3, 39:58 Теравайнен — 11 (Макгинн) — 3:4, 48:33 Бейлі — 10 (Чи — більш) — 4:4, в овертаймі 02:52 Хэйнси — 4 (Фальк, Стаал) — 4:5

Воротарі: Берубе — Уорд

Коламбус — Нью-Джерсі 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Шайби: 03:29 Хол — 12 (Зейджак, Палмьери) — 0:1, 21:49 Джозефсон — 1 (Грін) — 0:2, 38:58 Зейджак — 10 (Енріке, Паренто — більш) — 0:3, 51:35 Калверт — 8 (Карлссон — менше і менше) — 1:3, 56:48 Хол — 13 (Лавджой) — 1:4, 59:31 Хельгесон — 1 (Сантіні, Енріке) — 1:5

Воротарі: Бобровський — Шнайдер

Сент-Луїс — Піттсбург 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Шайби: 15:50 Кросбі — 29 (Кунитц) — 0:1, 21:34 Летанг — 5 (Роуни, Раст) — 0:2, 32:02 Шультц — 9 (Кросбі, Кунитц) — 0:3, 50:22 Берглунд — 12 (Парейко, Эдмундсон) — 1:3, 59:42 Кросбі — 30 — 1:4

Воротарі: Аллен — Флері

Нешвілл — Детройт 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 18:30 Грін — 10 (Зеттерберг, Мента) — 0:1

Воротарі: Рінне — Мразек

Даллас — Чикаго 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Шайби: 20:08 Факсу — 8 (Шор, Хем'юс) — 1:0, 26:20 Хартман — 12 (Керо, Хосса) — 1:1, 28:34 Форслинг — 2 (Сібрук, Крюгер) — 1:2, 40:40 Джеймі Бенн — 16 (Ікін, Клингберг) — 2:2, 49:24 Сегін— 19 — 3:2, 49:59 Кейн — 17 (Анісімов) — 3:3, 55:57 ван Римсдайк — 2 (Анісімов, Панарін) — 3:4, 59:59 Тейвз — 10 (Хосса, Кит — більш) — 3:5

Воротарі: Лехтонен — Кроуфорд

Ванкувер — Міннесота 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)

Шайби: 13:01 Райллі — 1 (Фолин, Поминвилль) — 0:1, 17:52 Саттер — 13 (Хансен) — 1:1, 19:35 Гранлунд — 13 (Зукер, Гребля) — 1:2, 24:06 Гранлунд — 14 (Дамба — менше і менше) — 1:3, 28:36 Хорват — 15 (Ларсен) — 2:3, 29:30 Парізе — 10 (Спаржеон, Стаал) — 2:4, 38:19 Койву — 16 (Гранлунд, Спаржеон) — 2:5, 39:17 Саттер — 14 (Бертчі, Д. Сивин — більш) — 3:5, 50:19 Гранлунд — 15 (Зукер, Койву) — 3:6

Воротарі: Міллер — Дубник

Сан-Хосе — Арізона 2:3 (по буллітам) (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 32:23 Доан — 5 (Макгинн, Голігоскі — більш) — 0:1, 37:15 Діллон — 1 (Марло, Кутюр) — 1:1, 42:18 Кутюр — 18 (Марло, Бодкер) — 2:1, 42:44 Уайт — 5 — 2:2

Вирішальний булліт: Кутюр (другий раунд)

Воротарі: Джонс — Сміт