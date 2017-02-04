"Кременчук" і "Дженералз" виграли чергові матчі УХЛ

У Кременчуці та Броварах відбулися матчі Української хокейної ліги, в яких "Кременчуг" обіграв "Білий Барс" з Білої Церкви, а "Дженералз" розгромив харківський "Витязь", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матчі завершилися з рахунком 5:2 і 8:1, відповідно.

"Кременчуг" - "Білий Барс" - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – Коренчук (Кузьмик, Слиш - більш.), 8:58. 2:0 - Гриценко (Коваленя, Петранговський), 23:33. 2:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лісників), 25:25. 3:1 - Кирющенков (Гніденко - менше і менше.), 33:16. 4:1 - Коренчук (Чернишенко, Слиш), 36:50. 4:2 - Печерських (Мікулко), 38:20. 5:2 - Коренчук (Слиш, Варивода - менше і менше.), 56:02.

"Дженералз" - "Вітязь" - 8:1 (0:0, 5:0, 3:1)

Шайби: 1:0 - Скрипець (Шапіро, Н. Двірник), 23:05. 2:0 - Шпак (Шиманський, Черненко), 27:57. 3:0 - Н. Двірник (Скрипець), 28:30. 4:0- Овчинников (Костюк, Скрипець - більш.), 32:42. 5:0 - Янішевський (Костюк), 46:20. 5:1 - Кривонос (Сальников, Большаков), 43:13. 6:1- Костюк (Овчинников, Янішевський), 46:28. 7:1 - Костюк (Скрипець), 46:43. 8:1 - А. Двірник (Бойових, Шиманський), 58:56.

Турнірне становище:

Кременчуг 35 177 87 59

Донбас 34 178 84 45

Кривбас 33 113 77 58

Дженералз 32 71 124 35

Білий Барс 34 82 171 24

Витязь 32 69 214 12