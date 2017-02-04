Гравець "Піттсбурга" Кессел приніс перемогу команді в своєму 800-му матчі в НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі були зіграні п'ять матчів, в одному з яких "Піттсбург" обіграв "Коламбус", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 4:3.

"Піттсбург" упустив перевагу в дві шайби, двічі пропустивши в третьому періоді, але вирвав перемогу в овертаймі завдяки голу Філа Кессела, який оформив дубль. Для Кессела це був 800-й матч в НХЛ. "Пінгвінз" в цьому сезоні 20 разів вели в рахунку після третього періоду і не зазнали в таких ситуаціях жодної поразки.

Завдяки перемозі "Піттсбург" на відстань двох очок наблизився до "Коламбусу" в боротьбі за друге місце в Столичному дивізіоні.

Воротар "Блю Джекетс" Сергій Бобровський відбив 29 кидків, а його візаві Метт Мюррей - 28. Форвард "Пінгвінз" Євген Малкін пропустив третій матч поспіль.

Окремо варто відзначити гру форварда "Блю Джекетс" Буна Дженнера: передача, корисність плюс-2, дві хвилини штрафу, п'ять кидків, шість силових прийомів, два блоки. Просто мрія для фентезі-гри.

Піттсбург — Коламбус 4:3 (в овертаймі) (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Шайби: 13:37 Кессел — 16 (Дюмолин, Дейлі) — 1:0, 18:28 Хорнквист — 15 (Каллен, Летанг) — 2:0, 35:43 Дубінські — 6 (Дженнер, Джонсон) — 2:1, 38:23 Боніно — 8 (Гинтцель, Кессел) — 3:1, 40:29 Веннберг — 10 (Саад, Джонс) — 3:2, 51:20 Аткінсон — 25 (Дубінські, Джонсон) — 3:3, в овертаймі 03:15 Кессел — 17 (Летанг, Шультц — больш) — 4:3

Воротарі: Мюррей — Бобровський

Детройт — Нью-Йорк Айлендерс 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Шайби: 03:43 Бейлі — 9 (Таварес,) — 0:1, 10:07 Гленденинг — 2 (Ерікссон, Абделькадер) — 1:1, 11:35 Ледд — 11 (Хікі, Квайн) — 1:2, 32:04 Хелм — 6 (Татар, Ванек) — 2:2, 34:24 Мента — 12 (Татар) — 3:2, 37:11 Таварес — 20 (Строум, Чи — більш) — 3:3, 37:34 Зеттерберг — 11 (Нюквист, Мента) — 4:3, 57:34 Чимера — 11 (Нельсон) — 4:4, 59:32 Декайзер — 3 (Зеттерберг) — 5:4

Воротарі: Мразек — Грайсс

Флорида — Анахайм 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 09:39 Ліндхольм — 4 (Верметт) — 0:1, 09:52 Сміт — 10 (Демерс, Яндл) — 1:1, 35:02 Хьюбердо — 1 (Барков, Яндл) — 2:1

Воротарі: Раймер — Гібсон

Нью-Джерсі — Калгарі 3:4 (в овертаймі) (0:1, 3:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 17:15 Монахен — 19 (Гудро, Броуді) — 0:1, 20:22 Верстиг — 10 (Броуді, Гудро — більш) — 0:2, 28:36 Енріке — 14 (Вуд) — 1:2, 31:39 Заха — 5 (Каммаллери, Енріке — більш) — 2:2, 39:36 Палмьери — 14 (Вуд, Хол — більш) — 3:2, 47:22 Стейджан — 5 (Броуді, Ферланд) — 3:3, в овертаймі 01:13 Бэклунд — 15 (Броуді, Фролік) — 3:4

Воротарі: Шнайдер — Елліотт

Кароліна — Едмонтон 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 11:36 Стаал — 11 (Ліндхольм, Слэвин) — 1:0, 28:04 Макдэвид — 18 (Клефбом, Ларссон) — 1:1, 41:48 Агв — 16 (Фальк, Теравайнен — більш) — 2:1

Воротарі: Уорд — Талбо

Східна конференція

1. Вашингтон – 74 очки / 51 матч

2. Коламбус – 71/50

3. Піттсбург – 69/50

4. Монреаль – 67/52

5. Рейнджерс – 65/51

6. Оттава – 60/49

7. Філадельфія – 58/52

8. Бостон – 58/54

9. Флорида – 56/52

10. Торонто – 55/49

11. Айлендерс – 53/49

12. Кароліна – 53/50

13. Нью-Джерсі – 52/52

14. Детройт – 51/51

15. Баффало – 50/50

16. Тампа-Бей – 50/52

Західна конференція

1. Міннесота – 71 очко/50 матчів

2. Сан-Хосе – 68/52

3. Чикаго – 67/53

4. Анахайм – 65/53

5. Едмонтон – 64/54

6. Нешвілл – 58/51

7. Калгарі – 57/54

8. Лос-Анджелес – 56/51

9. Сент-Луїс – 55/51

10. Вінніпег – 54/54

11. Ванкувер – 52/51

12. Даллас – 52/52

13. Аризона – 38/50

14. Колорадо – 28/48