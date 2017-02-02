"Кременчуг" повернув собі лідерство в Українській хокейній лізі

У Броварах (Київська обл.) завершився матч 34-го туру Української хокейної ліги, а якому "Дженералз" приймав "Кременчуг" і програв з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Доля матчу вирішилася в першому періоді.

В іншому матчі дня "Білий Барс" на своєму майданчику в Білій Церкві приймав "Кривбас" з Кривого Рогу і програв з рахунком 3:4.

34 тур.

«Дженералз» - «Кременчуг» - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 - Гаврик (Кіча, Ігнатенко), 07:19, 0:2 - Луговий (Дегтярьов), 14:33.

«Білий Барс» - «Кривбас» - 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)

Шайби: 0:1 - Секірко (Рябенко, Савченко-більш.), 05:39, 1:1 - Бабинець (Разумов, Даниленко), 15:32, 2:1 - Мікулко (Даниленко, Дворецький), 42:36, 2:2 - Попов (Алексюк, Савченко), 47:03, 3:2 - Дворецький (Ромащенко, Лісників), 51:58, 3:3 - Попов (Афанасьєв), 58:38, 3:4 - Куцевич (Білоусов, Попов), 61:20.

Турнірної положення:

1. Кременчуг 34 ігри/ 84 очки

2. Донбас 34/84

3. Кривбас 33/58

4. Дженералз 32/35

5. Білий Барс 33/24

6. Витязь 32/12