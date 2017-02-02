"Вашингтон" продовжив домашню переможну серію до восьми матчів в НХЛ

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі було зіграно три матчі, в центральному з яких "Вашингтон" продовжив домашню переможну серію до восьми матчів, а Олександр Овечкін вийшов на 14-е місце в історії НХЛ за кількістю голів у більшості, обійшовши Уейна Гретцкі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч "Вашингтона" проти "Бостона" завершився з рахунком 5:3.

"Вашингтон" продовжив переможну домашню серію до восьми матчів, причому в останніх семи з них "Кепіталз" забивали не менше п'яти голів. "Бостон" не зміг продовжити переможну серію до чотирьох ігор.

Ніклас Бекстрем забив гол і зробив дві передачі, а Брейден Холтбі зробив 30 сейвів. Євген Кузнєцов, визнаний першою зіркою січня, закинув шайбу і зробив гольову передачу. Російський нападник повністю вийшов на рівень минулого року і є одним з найкращих у команді. Він набирав очки у восьми з дев'яти останніх зустрічей, за цей відрізок записавши на свій рахунок шість голів і сім передач.

25-й гол у сезоні забив Олександр Овечкін. Він займає третю позицію у лізі за цим показником слідом за Джеффом Картером (26) і Сідні Кросбі (28). Ця шайба стала для Овечкіна 205-ю в більшості, завдяки чому він обійшов Уейна Гретцкі (204) і зрівнявся на 14-му місці в історії з Джо Сакіком. У Кейта Ткачука, який розташувався на 13-й позиції, 212 голів у більшості. Також капітан "Вашингтона" вийшов на чисте 27-е місце за загальною кількістю голів у кар'єрі (550), обійшовши Рона Френсіса.

Взагалі у звітній грі зустрічалися два кращих гравця НХЛ в січні. Нападаючий "Бостона" Бред Маршан був визнаний другою зіркою і не гірше Кузнєцова підтвердив свій статус. На його рахунку два голи і гольова передача. Маршан набрав 54 очки і зрівнявся з Євгеном Малкіним на третій позиції в суперечці кращих бомбардирів.

Тренер "Вашингтона" Баррі Тротц здобув 692-ту перемогу в кар'єрі і зрівнявся з Діком Ірвіном на шостій позиції в історії за кількістю тренерських перемог.

Вашингтон — Бостон 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Шайби: 03:06 Оші — 19 (Бэкстрем) — 1:0; 13:34 Бэкстрем — 14 (Нісканен, Оши) — 2:0; 18:46 Маршан — 22 (Бержерон, Патрнак — більш.) — 2:1; 22:49 Маршан — 23 (Спунер, Пастрнак — більш.) — 2:2; 39:45 Овечкін — 25 (Нісканен, Бэкстрем — більш.) — 3:2; 43:29 Конноллі — 9 (Орлов, Кузнєцов) — 4:2; 55:53 Кузнєцов — 11 (Вілсон) — 5:2; 58:29 Крейчі — 13 (Пастрнак, Маршан) — 5:3

Воротарі: Холтбі — Раск

Калгарі — Міннесота 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Шайби: 04:26 Чіассон — 8 (Беннетт, Верстиг) — 1:0; 08:09 Монахен — 17 (Гудро, Брауера — більш.) — 2:0; 32:40 Зукер — 16 (Гранлунд) — 2:1; 46:19 Монахен — 18 (Уайдмэн Броді — більш.) — 3:1; 47:32 Энгелланд — 2 (Стэйджен) — 4:1; 53:47 Ферлан — 7 (Энгелланд) — 5:1

Воротарі: Елліотт — Дуник

Лос-Анджелес — Колорадо 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 00:47 Габорік — 6 (Копітар, Браун) — 1:0; 07:15 Картер — 25 (Маззин, Дауті — більш.) — 2:0; 17:42 Картер — 26 (Сетогучі) — 3:0; 44:11 Браун — 7 (Доуд, Гравел) — 4:0; 50:46 Кінг — 6 — 5:0

Воротарі: Будай — Мартін

Східна конференція

1. Вашингтон – 74 очки / 51 матчі

2. Коламбус – 70/49

3. Піттсбург – 67/49

4. Монреаль – 67/51

5. Рейнджерс – 63/50

6. Оттава – 58/48

7. Бостон – 58/54

8. Філадельфія – 56/51

9. Торонто – 55/48

10. Флорида – 54/51

11. Айлендерс – 53/48

12. Кароліна – 51/49

13. Нью-Джерсі – 51/51

14. Тампа-Бей – 50/51

15. Баффало – 49/49

16. Детройт – 49/50

Західна конференція

1. Міннесота – 71 очко/50 матчів

2. Сан-Хосе – 66/51

3. Чикаго – 65/52

4. Анахайм – 65/52

5. Едмонтон – 64/52

6. Нешвілл – 56/50

7. Лос-Анджелес – 56/51

8. Калгарі – 55/53

9. Сент-Луїс – 53/50

10. Ванкувер – 52/50

11. Даллас – 52/51

12. Вінніпег – 52/53

13. Аризона – 38/49

14. Колорадо – 28/48