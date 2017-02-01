"Донбас" розтрощив "Витязь" в матчі Української хокейної ліги

У Харкові завершився черговий матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Витязь" приймав на своєму льоду донецький "Донбас" і програв з рахунком 0:13, повідомляє офіційний сайт ліги.

Доля матчу була вирішена ще в першому періоді, коли лідер чемпіонату закинув у ворота аутсайдера сім шайб. У другій 20-хвилинці харків'яни пропустили три голи, а в третій - ще три.

"Витязь" (Харків) - "Донбас" (Донецьк) - 0:13 (0:7, 0:3, 0:3)

Шайби: 0:1 Нікіфоров (Кугут), 02:23-бол, 0:2 Безуглий (Горище), 03:09, 0:3 Безуглий (Яковлевс), 06:17-бол., 0:4 Буценко (Никифоров), 08:26, 0:5 Р. Благой (Німенко, Вл.Алексюк), 14:30, 0:6 Рамазанов (Яковлевс), 16:52, 0:7 Р. Благой (Німенко, Шафаренко), 17:54, 0:8 Безуглий (Шаманський), 27:17, 0:9 Німенко (Р. Благий, Побєдоносцев), 28:04, 0:10 Шаманський (Яковлевс), 38:31-бол, 0:11 Р. Благой (Побєдоносцев, Бондарєв), 51:08, 0:12 Р. Благой (Мазур), 51:58, 0:13 Захаров (Побєдоносцев, Рамазанов) 59:33-бол.

Турнірне становище:

1. Донбас34 ігри / 84 очки

2. Кременчуг33/81

3. Кривбас32/56

4. Дженералз31/35

5. Білий Барс32/23

6. Витязь32/12