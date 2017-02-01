"Нью-Йорк Айлендерс" здобув шосту перемогу в семи останніх матчах НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі було зіграно 14 матчів, в одному з яких лідер турніру "Вашингтон" програв "Нью-Йорк Айлендерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь "остров'ян".

"Айлендерс" виграли шостий матч з останніх семи і продовжили результативну серію до семи ігор (6-0-1). При новому тренері Дугє Уейті, який 17 січня змінив Джека Капуано, "Нью-Йорк" ще жодного разу не програвав в основний час (5-0-1). У вівторок вирішальними виявилися голи Райана Строма і Джонні Бойчука в третьому періоді.

Айлендерс — Вашингтон 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 04:41 Кузнєцов — 10 (Вільямс, Орпик) — 0:1; 22:41 Куїн — 5 (Ледд, Хаан — більш.) — 1:1; 46:31 Строум — 7 (Нельсон, Бувільє) — 2:1; 58:52 Бойчак — 6 (Цизикас, Таварес — п. в.) — 3:1; 59:13 Овчекін — 24 (Бэкстрем, Кузнєцов) — 3:2

Воротарі: Грубаер — Грайсс

Рейнджерс — Коламбус 4:6 (0:1, 0:4, 4:1)

Шайби: 03:53 Джонс — 8 (Карлссон) — 1:0; 21:06 Саад — 17 (Веннберг, Джонсон) — 2:0; 23:42 Веннберг — 9 (Мюррей, Веренски) — 3:0; 32:52 Джонс — 9 (Хартнелл, Ганьє) — 4:0; 36:04 Фоліньо — 18 (Веннберг, Саад) — 5:0; 41:49 Калверт — 7 (Веренски, Андерсон) — 6:0; 42:51 Візі — 12 (Неш) — 6:1; 45:01 Грабнер — 22 (Скьей, Міллер) — 6:2; 46:12 Крайдер — 19 (Зибанеджад) — 6:3; 58:53 Кляйн — 1 (Холден, Степан) — 6:4

Воротарі: Корписало — Раанта (Лундквіст)

Кароліна — Філадельфія 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 07:11 Агв — 13 (Д. Стаал) — 1:0; 16:37 Агв — 14 (Ліндхольм) — 2:0; 36:28 Скіннер — 18 (Стемпняк, Хэйнси) — 3:0; 38:05 Агв — 15 (Ліндхольм, Теравайнен — більш.) — 4:0; 45:10 Фолк — 10 (Агв, Теравайнен — більш.) — 5:0; 50:27 Шенн — 16 (Гостисбихир, Ворачек) — 5:1

Воротарі: Мейсон — Уорд

Піттсбург — Нешвілл 4:2 (1:1, 3:0, 1:0)

Шайби: 14:04 Ярнкрок — 8 (К. Вілсон, Ірвін) — 0:1; 16:19 Кунитц — 6 (С. Вілсон, Коул) — 1:1; 23:10 Дейлі — 5 (Хагелін, С. Вілсон) — 2:1; 31:01 Хорнквист — 13 (Кросбі, Ширина) — 3:1; 36:12 Хорнквист — 14 (Боніно, Кессел — більш.) — 4:1; 43:18 К. Вілсон — 7 (Фішер, Ярнкрок — більш.) — 4:2

Воротарі: Мюррей — Ринного

Монреаль — Баффало 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Шайби: 17:27 Пасиоретти — 22 (Радулов, Дано) — 1:0; 27:48 Пасиоретти — 23 (Радулов, Дано) — 2:0; 31:12 Дешарне — 4 (Андригетто) — 3:0; 38:38 Байрон — 14 (Марков, Плеканец) — 4:0; 43:24 Пасиоретти— 24 — 5:0; 56:04 Куликов — 1 (О'райллі) — 5:1; 57:48 Джионта — 12 (Франсон, Кейн — більш.) — 5:2

Воротарі: Прайс — Ленер

Тампа-Бей — Бостон 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)

Шайби: 28:41 Киллорн — 14 (Хэдман, Джонсон) — 1:0; 38:08 Бержерон — 12 (Макуэйд, Маршан) — 1:1; 39:59 Крейчі (Маршан, Міллер) — 1:2; 44:46 Киллорн — 15 (Хэдман, Джонсон) — 2:2; 47:51 Хара — 4 (Міллер, Белески) — 2:3; 52:23 Ватрано — 6 (Крейчі, Міллер — більш.) — 2:4; 57:56 Поінт — 4 (Хэдман, Дотчин) — 3:4

Воротарі: Бішоп — Раск

Флорида — Оттава 6:5 (2:3, 2:1, 2:1)

Шайби: 02:24 Матэсон — 4 (Петрович, Бьюгстад) — 1:0; 04:59 Дзингел — 10 (Турріс) — 1:1; 05:22 Писик — 2 (Маккензі, Сгарбосса) — 2:1; 08:54 Дзингел — 11 (Мето, Райан) — 2:2; 19:29 Уайдмэн — 3 (Карлссон, Стоун) — 2:3; 22:19 Карлссон — 8 (Сміт, Пайетт) — 2:4; 22:47 Скевиур — 6 (Демерс, Маккегг) — 3:4; 29:53 Матэсон — 5 (Сгарбосса) — 4:4; 53:57 Маршессо— 15 — 5:4; 59:25 Демерс — 9 (п. в.) — 6:4; 59:47 Брассар — 9 (Райан, Классон) — 6:5

Воротарі: Люонго — Кондон

Детройт — Нью-Джерсі 3:4 (0:2, 1:1, 1:2)

Шайби: 01:28 Ноэсен — 4 (Заха, Джозефсон) — 0:1; 06:21 Палмьери — 12 (менше і менше.) — 0:2; 38:03 Зеттерберг — 10 (Нюквист, Мента) — 1:2; 39:26 Палмьери — 13 (Хол, Лавджой) — 1:3; 50:30 Енріке — 13 (менше і менше.) — 1:4; 51:49 Татар — 12 (Кронвалл, Хелм — більш.) — 2:4; 55:18 Єнсен — 1 (Зеттерберг, Уелле) — 3:4

Воротарі: Коро — Шнайдер

Сент-Луїс — Вінніпег 3:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Шайби: 03:37 Стін — 9 (Пьетранжело, Счастны) — 1:0; 19:29 Шайфли — 23 (Wheeler, Енстрем) — 1:1; 20:22 Лайні — 23 (Шайфли, Морріссі) — 1:2; 25:53 Елерс — 18 (Літтл — більш.) — 1:3; 39:08 Тарасенко — 22 (Шварц, Пьетранжело) — 2:3; 43:33 Троуба — 4 (Wheeler, Копп) — 2:4; 59:47 Пьетранжело — 8 (Шаттенкірк, Тарасенко) — 3:4; 59:57 Уілер — 16 (Шайфли — п. в.) — 3:5

Воротарі: Аллен — Павелець

Даллас — Торонто 6:3 (5:1, 1:2, 0:0)

Шайби: 02:53 Шор — 8 (Хэмьюз) — 1:0; 04:37 Факсу — 7 (Шор, Шарп) — 2:0; 11:18 Корпикоски — 7 (Річі, Хэмьюз) — 3:0; 13:50 Бозак — 13 (Ван Римсдайк, Марнер — більш.) — 3:1; 16:04 Річі — 10 (Хонка, Кракнелл) — 4:1; 18:22 Джеймі Бенн — 14 (Клингберг, Сегін — більш.) — 5:1; 24:19 Сошників — 3 (Мартін) — 5:2; 27:49 Спецца — 8 (Сегін) — 6:2; 30:25 Марнер — 12 (Кадри, Зайців) — 6:3

Воротарі: Лехтоне — Андерсен (Макэлхинни)

Аризона — Лос-Анджелес 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 08:48 Мартинук — 7 (Мерфі, Круз) — 1:0; 10:51 Копітар — 6 (Габорік, Дауті) — 1:1; 38:30 Уайт — 4 (Круз) — 2:1; 38:55 Нолан — 4 (Копітар, Форборт) — 2:2; 58:11 Маззин — 7 (Картер, Копітар — більш.) — 2:3

Воротарі: Сміт — Будай

Едмонтон — Міннесота 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Шайби: 13:09 Гровач— 5 — 0:1; 19:56 Зукер — 15 (Койву) — 0:2; 24:15 Парізе — 9 (Поминвилль, Проссер) — 0:3; 31:08 Ларссон — 3 (Клефбом, Слепышев) — 1:3; 32:44 Гровач — 6 (Гранлунд) — 1:4; 36:47 Драйзайтль — 20 (Лучич, Секера — більш.) — 2:4; 44:36 Стюарт — 11 (Зукер, Кюмпер) — 2:5

Воротарі: Тэлбо (Броссо) — Кюмпер

Анахайм — Колорадо 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Шайби: 10:58 Сильфверберг — 14 (Річі, Верметт — більш.) — 1:0; 22:54 Ракелл — 21 (Перрі, Гетцлаф) — 2:0; 25:13 Рантанен — 8 (Григоренко) — 2:1; 42:51 Сильфверберг — 15 (Кольяно) — 3:1; 52:13 Хольер — 1 (Сильфверберг, Крамаросса) — 4:1; 57:35 Фаулер — 11 (Річі, Кеслер) — 5:1

Воротарі: Гібсон — Пікар

Сан-Хосе — Чикаго 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 34:06 Марло — 18 (Павелскі, Бернс — більш.) — 1:0; 36:53 Расмуссен — 4 (Паник, Сібрук) — 1:1; 57:57 Хертль — 5 (Бернс, Павелскі) — 2:1; 59:14 Павелскі — 17 (Кутюр, Торнтон — п. в.) — 3:1

Воротарі: Джонс — Кроуфорд