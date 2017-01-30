Гравці канадської хокейної команди вийшли на лід в українських вишиванках (відео)

Хокеїсти канадської команди Dauphin Kings вийшли на матч Молодіжної хокейної ліги у формі, виконаній в стилі українських вишиванок прикрашених традиційним орнаментом, повідомляється в Twitter команди.

Прізвища гравців і назва команди були написані по-українськи.

Матч пройшов в рамках шоу «Українська ніч» і завершився перемогою «королів» з рахунком 3:2.

Дофін – місто на півдні Канади (Манітоба) з населенням менше 10 тисяч чоловік. Українці становлять найчисельнішу етнічну групу в місті – більше 40% населення.