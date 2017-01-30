Гравці канадської хокейної команди вийшли на лід в українських вишиванках (відео)
13:38, 30 січня 2017Хокей
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Матч Молодіжної хокейної ліги пройшов у рамках шоу «Українська ніч»
"Короли" вышли на матч в украинских вышиванках / twitter.com/dauphinkings
Хокеїсти канадської команди Dauphin Kings вийшли на матч Молодіжної хокейної ліги у формі, виконаній в стилі українських вишиванок прикрашених традиційним орнаментом, повідомляється в Twitter команди.
Прізвища гравців і назва команди були написані по-українськи.
Матч пройшов в рамках шоу «Українська ніч» і завершився перемогою «королів» з рахунком 3:2.
Дофін – місто на півдні Канади (Манітоба) з населенням менше 10 тисяч чоловік. Українці становлять найчисельнішу етнічну групу в місті – більше 40% населення.
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