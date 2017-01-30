Столичний дивізіон переміг у "Матчі усіх зірок" НХЛ

У ніч на понеділок у Лос-Анджелесі відбувся Матч всіх зірок НХЛ - протистояння чотирьох дивізіонів в рамках хокейного вечора на льоду Staples Center, повідомляє офіційний сайт ліги.

Незважаючи на товариський характер подібних заходів, глядачі в повній мірі змогли насолодитися майстерністю кращих представників НХЛ. На майданчику посміхалися всі хокеїсти, не забуваючи при цьому розігрувати класні комбінації і змушуючи воротарів команд працювати в поті чола.

Другий рік поспіль "Матч зірок" проходив у форматі міні-турніру три-на-три з двома періодами за десять хвилин в кожному матчі.

Першими на лід вийшли гравці Тихоокеанського і Центрального дивізіонів, де перемогу здобула команда Тихоокеанського дивізіону, з рахунком 10:3. Через деякий на лід вийшли представники Столичного і Атлантичного дивізіонів, де боротьба була більш напруженою - 10:6 на користь Столичного дивізіону.

У вирішальному протистоянні за приз в один мільйон доларів зійшлися представники Столичного і Тихоокеанського дивізіонів. На відміну від попередніх матчів фінал пройшов на більш високих швидкостях, команди стали уважніше діяти в обороні, явно не бажаючи програвати. Команда Столичного двизиона програвала після першого періоду з рахунком 2:3, але після перерви зуміла забити два голи і залишити свої ворота "сухими" - 4:3.

Матч усіх зірок Національної хокейної ліги — щорічна товариська гра найсильніших діючих хокеїстів НХЛ. Офіційно перший Матч всіх зірок було зіграно в сезоні 1947/48 року. Матч всіх зірок за 66 років своєї історії не проводився вісім разів. У 1979 і 1987 роках через проведення матчів зі збірною СРСР (Кубок Виклику 1979 і Рандеву-87), 1995, 2005 і 2013 через локауту, а в 2006, 2010 і 2014 роках через зайнятість гравців на Олімпійських іграх в Турині та Ванкувері і Сочі.